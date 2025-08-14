Miretti, confermata la lesione: Tudor - o Conte - lo rivede a settembre

Non arrivano notizie positive dall'infermeria bianconera dopo l'infortunio di Fabio Miretti . Il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del club, ieri ha preso parte alla consueta sfida in famiglia tra la Juventus e la Next Gen . Il match è terminato per 2-0 in favore della squadra di Igor Tudor , con la solita invasione di campo ad inizio ripresa a sancirne la fine. Poco prima dell'intervallo, però, il problema accusato da Miretti , che ha chiesto immediatamente il campo.

Juve, Miretti ko: le condizioni dopo l'infortunio

Minuto 36, la palla è a tutt'altra parte ma le attenzione vanno verso il centro del campo: Miretti accusa dolore, si ferma ed entra lo staff medico. Cambio forzato per Tudor, che al suo posto fa entrare il giovane Rouhi. Quest'oggi per il classe 2003 gli esami del caso, come comunicato dalla Juventus in una nota ufficiale: "Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero". Le prime sensazioni di ieri dunque confermate, con Miretti che dovrà rimanere ai box per diversi giorni.

Quando torna in campo Miretti. E il Napoli...

Il centrocampista si sottoporrà dunque a nuovi controlli entro un paio di settimane, per stabilire al meglio i tempi del rientro. Dunque Miretti salterà presumibilmente le prime due di campionato della Juve: il match contro il Parma di domenica 24 agosto e quello contro il Genoa a Marassi di domenica 31. Sempre che il suo futuro sia ancora bianconero, visto il forte interessamento da parte del Napoli di Antonio Conte nei suoi confronti. Dopo la buona stagione scorsa vissuta al Genoa, Miretti è finito nel mirino dei campioni d'Italia: ancora un po' di distanza da limare tra domanda e offerta, per lui intanto pronto un quadriennale da parte dei partenopei. Qualsiasi sia la maglia che vestirà nella prossima stagione, Miretti sarà comunque costretto a saltare l'inizio della prossima Serie A, vedendo slittare l'esordio in campionato a settembre.

