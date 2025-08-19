Vlahovic, l'unica chiamata...è della Serbia: la lista di Stojkovic, Kostic e tanti "italiani"

Due gare importanti all'orizzonte per la Serbia del ct Stojkovic . La prima contro la Lettonia e poi con l' Inghilterra a Belgrado per continuare a sognare la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. Tra i pre convocati del commissario tecnico c'è anche Dusan Vlahovic . L’attaccante della Juventus , reduce da una buona prestazione nell’amichevole contro l’Atalanta , ha ritrovato spazio e fiducia, tanto da guadagnarsi una nuova chiamata in nazionale. Dopo alcuni mesi di alti e bassi, tra infortuni e critiche, il centravanti classe 2000 è alle prese ora con una situazione non semplice da gestire. Nonostante le voci di mercato sul suo futuro, Vlahovic, continua ad allenarsi con intensità agli ordini di Tudor e l'unica chiamata a cui ha risposto, per il momento, è proprio quella della Serbia.

Vlahovic, mercato e il sì alla Serbia

Sebbene la convocazione con la Serbia rappresenti un segnale positivo, il futuro di Vlahovic alla Juventus rimane tutto da scrivere. Il centravanti è stato oggetto di critiche da parte dei tifosi bianconeri durante l’amichevole in famiglia contro la Next Gen, ma ha risposto sul campo andando in rete pochi giorni dopo contro l’Atalanta. Il club bianconero valuta ancora le possibili offerte per lui, ma la situazione è complicata: il suo ingaggio da 12 milioni l’anno è considerato troppo alto da molti club, e la Juve chiede una cifra importante per cederlo, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Il Milan ha sondato il terreno con un approccio timido, ma i costi dell’operazione sono attualmente fuori portata. Allegri lo riaccoglierebbe volentieri. Molto dipenderà dalle dinamiche dell ultime settimane di mercato, anche se l'opzione è che lui possa restare viste le poche offerte arrivate per lui fino a questo momento.

Tanta Serie A nella lista di Stojkovic

Oltre a Vlahovic, sono diversi i calciatori provenienti dalla Serie A inclusi nella lista allargata di Stojkovic. Tra i pali c'è Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ormai un punto fermo della nazionale. In difesa è presente Pavlovic del Milan. A centrocampo figurano Lazar Samardzic, giocatore importante dell’Atalanta, Ivan Ilic del Torino e Mitrovic del Verona. Mentre a completare il gruppo c'è Filip Kostic, compagno di Vlahovic proprio alla Juventus. Una testimonianza di quanto la Serie A resti una fucina importante di talenti per il calcio serbo, con giocatori protagonisti nei club italiani pronti a portare qualità anche in nazionale.