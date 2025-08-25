Moviola Juve-Parma, CalVARese: Marcenaro tra fischi e fiscalità. Su Cambiaso...

Matteo Marcenaro è ricordato dai tifosi della Juventus soprattutto per un precedente, quello del 2022 con la Salernitana, pieno zeppo di polemiche. Nel frattempo il genovese è diventato internazionale (a fine 2024) e ha superato un infortunio piuttosto serio, patito nella scorsa stagione. In Juve-Parma la sua direzione non convince nel primo tempo dal punto di vista tecnico, per via di qualche errore disseminato qua e là, come un intervento regolare, sul pallone, di Locatelli in scivolata che viene letto come un fallo su Keita. Eccessivi anche altri fischi e fiscale il giallo a Gatti per un intervento dopo 14’ su Pellegrino. Nel primo tempo il direttore di gara fischia ben dodici falli: troppi rispetto all’andamento della gara.
L'ammonizione di Tudor e l'espulsione di Cambiaso
Anche per questo si accendono gli animi, con Tudor che viene ammonito. Nell’azione precedente al corner da cui nasce l’1-0 di David, c’è un fuorigioco piuttosto evidente non rilevato dall’assistente: il VAR, essendo un’altra azione, è tagliato fuori. L’episodio più significativo del secondo tempo è l’espulsione dal campo di Cambiaso. L’esterno bianconero si divincola, sbraccia su Lovik e poi gli rifila una manata al viso. La decisione dell’arbitro è coerente con le indicazioni di Rocchi dello scorso anno: anche se l’entità è lieve, si punisce il gesto.
