Moviola Juve-Parma, CalVARese: Marcenaro tra fischi e fiscalità. Su Cambiaso...

Matteo Marcenaro è ricordato dai tifosi della Juventus soprattutto per un precedente, quello del 2022 con la Salernitana, pieno zeppo di polemiche. Nel frattempo il genovese è diventato internazionale (a fine 2024) e ha superato un infortunio piuttosto serio, patito nella scorsa stagione. In Juve-Parma la sua direzione non convince nel primo tempo dal punto di vista tecnico, per via di qualche errore disseminato qua e là, come un intervento regolare, sul pallone, di Locatelli in scivolata che viene letto come un fallo su Keita. Eccessivi anche altri fischi e fiscale il giallo a Gatti per un intervento dopo 14’ su Pellegrino. Nel primo tempo il direttore di gara fischia ben dodici falli: troppi rispetto all’andamento della gara.