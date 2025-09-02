La Juve presenta la lista Uefa per la Champions: c'è un solo assente

La Juventus ha consegnato la lista ufficiale alla Uefa per i calciatori che prenderanno parte alla Champions League 2025/26. La squadra di Igor Tudor , che esordirà il 16 settembre all'Allianz Stadium contro il Borussia Dortmund , potrà contare anche sugli ultimi arrivati Edon Zhegrova e Lois Openda . Nella lista A non è presente Arkadiusz Milik , mentre in quella B con i giocatori provenienti dal settore giovanile c'è qualche nome nuovo.

Juve, ufficiali le scelte per la Champions

Nessuna grande sorpresa nelle scelte di Tudor, da annoverare soltanto, come detto l'esclusione di Milik. Per quanto riguarda la lista B, oltre ai soliti noti Yildiz e Rouhi, sono presenti altri quattro giocatori che militano nella Next Gen: si tratta di Gil Pouche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez. Di seguito l'elenco completo dei calciatori a disposizione per la Champions.

LISTA A: 1 PERIN, 3 BREMER, 4 GATTI, 5 LOCATELLI, 6 KELLY, 7 CONCEICAO, 8 KOOPMEINERS, 9 VLAHOVIC, 11 ZHEGROVA, 15 KALULU, 16 DI GREGORIO, 17 ADZIC, 18 KOSTIC, 19 THURAM, 20 OPENDA, 21 MIRETTI, 22 MCKENNIE, 23 PINSOGLIO, 24 RUGANI, 25 JOAO MARIO, 27 CAMBIASO, 30 DAVID, 32 CABAL

LISTA B: 10 YILDIZ, 40 ROUHI, 41 GIL PUCHE, 42 SCAGLIA, 43 FUSCALDO, 47 MARTINEZ

I giovani Next Gen nella lista di Tudor

Tudor pesca dalla Next Gen due portieri e due difensori. Matteo Fuscaldo, estremo difensore di 20 anni, dopo aver vissuto le scorse stagioni in prestito (l'ultima al Sion) vivrà un'annata in bianconero, con anche la possibilità di essere convocato in Champions. L'altro portiere è Simone Scaglia, classe 2004 che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile juventino arrivando anche alla seconda squadra.

Poi i difensori: Javier Gil Puche, arrivato nel 2023 dall'Alaves, è passato rapidamente dalla Primavera alla Next Gen, diventandone un punto fermo. Il 30 ottobre di un anno fa per lui anche l'emozione della convocazione in Prima Squadra per il match contro il Parma che terminò 2-2. Ad inizio 2025, precisamente a febbraio, il rinnovo con il club fino al 2028. Infine Bruno Martinez, 19enne cresciuto nell'Espanyol e arrivato proprio questa estate in bianconero.

