Adzic cambia le gerarchie Juve: è il colpo di mercato che mancava a Tudor

Il ruolo di Adzic nella Juve di Tudor

Adesso può diventare il “rinforzo” che manca a questa Juventus? La prova di Koopmeiners contro i nerazzurri evidenzia la necessità di alternative, in particolare sulla trequarti. Miretti tornerà, ma il montenegrino ha l’aria di essere più decisivo, di avere un feeling con la rete nettamente più marcato. Il tempo farà il suo corso, nel mentre si può provare a immaginare la traiettoria: Adzic sarà una delle prime alternative nei due a ridosso della punta, in particolar modo se riuscirà a limare un aspetto che non convince pienamente Tudor. Almeno oggi. "Lavoriamo con lui da cinque mesi - ha raccontato il tecnico -, proviamo a cambiare le sue abitudini in campo e ha accettato di lavorare sulle sue enormi qualità e già prima avevamo l’idea di buttarlo dentro". Tra le righe: è stato a lungo un elemento anarchico, senza un ruolo specifico e perciò una funzione, figuriamoci una meta. Smorzando l’indole offensiva, alimentando l’appetito difensivo, allargando i compiti dei suoi novanta minuti. Pian piano, il processo prosegue e il gol nel Derby dimostra di non essere una casualità, come non lo è nessuna parte della Juve che ha battuto l’Inter allo Stadium, subendo una rimonta che avrebbe tramortito tutti e che invece è stato solo il pretesto per trionfare con più gusto. Certo, senza trascurare la dose di fortuna - avrà sempre un peso -, ma dando pure il giusto merito al lavoro, perché di questo fondamentalmente si tratta: di un paio di binari, una strada battuta, dalla direzione apparentemente certa. Mentre lo stesso Adzic si gode copertine e sogni realizzati, Igor prova a disegnare per lui il senso più logico dell’annata bianconera: sarà con ogni probabilità una prima alternativa, un’arma da gara in corso, un elemento da turnover, uno con cui non si abbasserà il livello della squadra in campo. Dopo tutto questo tempo, è arrivato quello di Vasilije Adzic: il colpo che mancava, e che il mercato non aveva saputo regalare.