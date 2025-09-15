Thuram non esulta contro la Juventus e sorride con Khephren dopo il 4-3: svelato il motivo

Secondo voi il comportamento di Marcus Thuram, durante Juve-Inter, è stato irrispettoso? Molti interisti se la sono presa. E hanno accusato il loro Thuram di mancanza di rispetto per la maglia e i tifosi, per la mancata esultanza dopo il gol del 3-2, ma soprattutto la presunta risata dopo il gol di Adzic. Non era la prima volta che Marcus e Khephren Thuram si affrontavano da avversari, anche se era la prima volta che partivano tutti e due titolari. Durante la partita non ci sono state situazioni particolari o imbarazzanti. I due hanno giocato molto concentrati e non hanno tirato indietro la gamba nei due o tre contrasti in cui sono stati protagonisti insieme. Ma, appunto, ci sono state due situazioni in cui il cuore di Marcus, il maggiore dei due, si è ricordato di avere un fratello minore dall'altra parte. Così, dopo aver incornato in rete il gol del 3-2 per l'Inter in un momento di dominio quasi totale dei nerazzurri, Marcus si è praticamente trovato davanti Khephren e non ha avuto il coraggio di esultargli proprio in faccia. Così ne è uscita un'esultanza piuttosto statica e contenuta. E non tutti i tifosi nerazzurri hanno gradito.