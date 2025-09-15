Thuram non esulta contro la Juventus e sorride con Khephren dopo il 4-3: svelato il motivo

Secondo voi il comportamento di Marcus Thuram, durante Juve-Inter, è stato irrispettoso? Molti interisti se la sono presa. E hanno accusato il loro Thuram di mancanza di rispetto per la maglia e i tifosi, per la mancata esultanza dopo il gol del 3-2, ma soprattutto la presunta risata dopo il gol di Adzic. Non era la prima volta che Marcus e Khephren Thuram si affrontavano da avversari, anche se era la prima volta che partivano tutti e due titolari. Durante la partita non ci sono state situazioni particolari o imbarazzanti. I due hanno giocato molto concentrati e non hanno tirato indietro la gamba nei due o tre contrasti in cui sono stati protagonisti insieme. Ma, appunto, ci sono state due situazioni in cui il cuore di Marcus, il maggiore dei due, si è ricordato di avere un fratello minore dall'altra parte. Così, dopo aver incornato in rete il gol del 3-2 per l'Inter in un momento di dominio quasi totale dei nerazzurri, Marcus si è praticamente trovato davanti Khephren e non ha avuto il coraggio di esultargli proprio in faccia. Così ne è uscita un'esultanza piuttosto statica e contenuta. E non tutti i tifosi nerazzurri hanno gradito.
Cosa si sono detti i fratelli Thuram
Poi, dopo il gol di Adzic, che ha definitamente chiuso la partita con il contro ribaltone della Juve, Marcus e Khephren si sono trovati, sulla trequarti nerazzurra, e al primo è venuto naturale chiedere all'altro se aveva toccato Bonny, caduto a terra proprio pochi secondi prima del tiro di Adzic, dopo un contatto con Thuram. Così, mentre l'arbitro chiedeva lumi al Var, Marcus chiedeva - da fratello a fratello - di dire la verità a Khephren. “Dai, dillo che l'hai toccato”, la frase, pronunciata ovviamente in francese, accompagnata da una risata ironica per far capire al fratellino che l'aveva beccato. Insomma, nessuna mancanza di rispetto, ma il naturale comportamento di due fratelli che, forse, possono anche aiutarci a stemperare certi toni apocalittici del dibattito calcistico.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE