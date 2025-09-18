Conceicao si allena, Miretti no: Tudor e il turnover per Verona-Juve tra Vlahovic, Zhegrova e Yildiz

Lavoro senza sosta per la Juve. Dopo il pirotecnico ed emozionante 4-4 in Champions contro il Borussia Dortmund (con tanto di siparietto sull'annuncio dello speaker in occasione dell'ultima rete), per i bianconeri il focus ora è solo ed esclusivamente al prossimo match di campionato. Dopodomani infatti la squadra di Igor Tudor affronterà in trasferta l'Hellas Verona, con start alle 18. Altra giornata di allenamento alla Continassa, con un rientro importante in ottica sfida di sabato: il riferimento è a Francisco Conceicao, reduce dal problema muscolare accusato col Portogallo.
Juve, verso Verona: Conceicao c'è, Miretti out
L'esterno portoghese, dopo aver saltato il match con l'Inter e non essere sceso in campo in quello contro il Dortmund, quest'oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Se Miretti si è ancora allenato a parte e rischia di saltare pure il Verona, Conceicao può invece definirsi totalmente recuperato e a disposizione per la trasferta di Verona. Una soluzione in più per il tecnico, che sta valutando quale 11 schierare anche in virtù delle necessarie rotazioni: quella di sabato, infatti, sarà la terza gara in 8 giorni.
Il pensiero turnover
Bremer, Thuram e Yildiz, impiegati per tutti i 180' delle sfide con Inter e Borussia (solo il numero 10 ha saltato 3' più recupero in Champions), sembrano essere i primi indiziati a rifiatare. Dopo il buonissimo spezzone di partita in Champions, a candidarsi per una maglia da titolare è invece Zhegrova, pronto così al debutto in campionato. A scalpitare anche Vlahovic, che in Europa è partito in panchina ma ha salvato il risultato segnando 2 gol e fornendo l'assist del 4-4. Quest'oggi, intanto, ha ripreso ad allenarsi anche il neo papà Locatelli, dopo il permesso ricevuto ieri per la nascita del suo secondo figlio.
Tudor tra conferenza e... passato
Domani, intanto, giornata di conferenza stampa della vigilia per Tudor, che presenterà il match contro l'Hellas alle ore 14. L'obiettivo quello di vincere e mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno, in attesa poi dei risultato del Napoli (unica squadra a parimerito con i bianconeri fino ad ora) che giocherà lunedì sera al Maradona contro il Pisa. Quella di sabato per il tecnico juventino sarà una sfida contro il suo passato.
Tudor ha infatti allenato il Verona nella stagione 2021/22: chiamato il 14 settembre 2021 per sostituire Di Francesco, si rende protagonista di una cavalcata incredibile. Stagione entusiasmante, vittorie contro squadre di cartello come Lazio, Atalanta e la stessa Juve, lottando anche per la qualificazione nelle coppe europee. Nonostante la stagione incredibilmente positiva, chiusa al nono posto con ben 53, il 28 maggio arriva la risoluzione consensuale del contratto con i gialloblù.
Verona, dubbio attacco e precedenti
Nelle sfide giocate a Verona, i precedenti tra gialloblù e bianconeri sono 34: 10 successi Juve, 12 pareggi e 12 vittorie per i veneti. In generale però la 'Vecchia Signora' viene da 6 trionfi nelle ultime 7 gare giocate contro l'Hellas, registrando inoltre 6 clean sheet con uno score totale di 12-2. La Juve, inoltre, ha vinto 39 partite di Serie A contro l’Hellas Verona: soltanto l’Inter ha battuto più volte i gialloblù nel massimo campionato, con 42. Per di più, i bianconeri hanno realizzato 116 gol contro gli scaligeri nella competizione: meno solo dei nerazzurri (118).
Ma quale Verona si presenterà sabato contro la Juve? Nel consueto 3-5-2 il tandem d'attacco dovrebbe essere composto nuovamente da Giovane e Orban, ma con quest'ultimo insidiato da un Sarr che scalpita e tenta il sorpasso all'ultima curva. Inizio difficile per il reparto avanzato, privo anche di Mosquera: nelle prime tre gare la squadra di Zanetti ha segnato soltanto un gol, per giunta con un centrocampista (Serdar). Sulla trequarti spazio a Bernade, in mediana invece chance dal 1' per Akpa Akpro. Indisponibile per la sfida con i bianconeri Gagliardini, da valutare le condizioni di Harroui.
