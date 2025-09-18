Conceicao si allena, Miretti no: Tudor e il turnover per Verona-Juve tra Vlahovic, Zhegrova e Yildiz

Juve, verso Verona: Conceicao c'è, Miretti out

L'esterno portoghese, dopo aver saltato il match con l'Inter e non essere sceso in campo in quello contro il Dortmund, quest'oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Se Miretti si è ancora allenato a parte e rischia di saltare pure il Verona, Conceicao può invece definirsi totalmente recuperato e a disposizione per la trasferta di Verona. Una soluzione in più per il tecnico, che sta valutando quale 11 schierare anche in virtù delle necessarie rotazioni: quella di sabato, infatti, sarà la terza gara in 8 giorni.

Il pensiero turnover

Bremer, Thuram e Yildiz, impiegati per tutti i 180' delle sfide con Inter e Borussia (solo il numero 10 ha saltato 3' più recupero in Champions), sembrano essere i primi indiziati a rifiatare. Dopo il buonissimo spezzone di partita in Champions, a candidarsi per una maglia da titolare è invece Zhegrova, pronto così al debutto in campionato. A scalpitare anche Vlahovic, che in Europa è partito in panchina ma ha salvato il risultato segnando 2 gol e fornendo l'assist del 4-4. Quest'oggi, intanto, ha ripreso ad allenarsi anche il neo papà Locatelli, dopo il permesso ricevuto ieri per la nascita del suo secondo figlio.