Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe opta per qualche cambiamento per il match del Bentegodi. grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe.
Juve, le scelte di Tudor per Verona
Sarà Di Gregorio a difendere i pali bianconeri. Dopo le critiche ricevute dopo la sfida con il Borussia Dortmund (in particolare per la rete realizzata da Coco sul suo palo), Tudor nella conferenza stampa pre gara lo ha difeso. E come se non bastasse, ha confermato la sua titolarità per il match col Verona oltre a sottolineare come sarà lui il primo portiere della Juve per tutto l'arco della stagione. Un importante attestato di stima, che Di Gregorio proverà a ripagare in campo al Bentegodi.
Gatti e Kelly titolari
In difesa l'allenatore bianconero prosegue con la linea a tre con Kalulu confermato come braccetto destro, mentre al centro del trio Tudor conced un turno di riposo a Bremer. Al posto del brasiliano c'è Gatti, come ha fatto lo scorso anno per via dell'assenza di Gleison per tutta la stagione. Alla sua sinistra invece Kelly, che l'allenatore ha elogiato in conferenza stampa, ha vinto il ballottaggio su Cabal.
Juve, chi gioca a centrocampo
Sulla fascia destra Tudor ha scelto Joao Mario dal 1' minuto, con McKennie pronto a subentrare dalla panchina. Il portoghese contro il Borussia Dortmund è entrato molto bene in partita. Le sue qualità offensive mancano agli altri interpreti e in una sfida come quella contro il Verona potranno risultare decisive a gara in corso. In mediana Thuram è pronto a fare sacrifici, mentre al suo fianco torna Locatelli. Il capitano, dopo la panchina in Champions, è pronto a tornare dal primo minuto. Mentre a sinistra si rivede Cambiaso, dopo aver saltato le scorse due partite in Serie A per squalifica.
La decisione su Yildiz. E Conceicao...
In attacco il tecnico bianconero ha l'imbarazzo della scelta e può ruotare tutti i suoi giocatori, tenendosi qualche asso nella manica anche a partita in corso. Dopo la partita da eroe in Champions League contro il Borussia Dortmund, tocca a Vlahovic, ma questa volta dal primo minuto, con Openda pronto a subentrare. Sciolte le riserve anche sulla trequarti: Yildiz, leader tecnico della squadra, parte nuovamente dal primo. Si rivede invece dal 1' Conceicao: il portoghese ha smaltito l'infortunio ed è pronto a tornare in campo e la sua imprevedibilità sarà una chiave della sfida. David (così come Zhegrova) dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso.
Juve, la formazione ufficiale (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.
Verona-Juve, i convocati di Tudor
A seguire anche i giocatori convocati da Tudor per la sfida contro il Verona, sempre out Miretti
- Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
- Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
- Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Adzic, Kostic
- Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Vlahovic, Openda, David
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe opta per qualche cambiamento per il match del Bentegodi. grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe.
Juve, le scelte di Tudor per Verona
Sarà Di Gregorio a difendere i pali bianconeri. Dopo le critiche ricevute dopo la sfida con il Borussia Dortmund (in particolare per la rete realizzata da Coco sul suo palo), Tudor nella conferenza stampa pre gara lo ha difeso. E come se non bastasse, ha confermato la sua titolarità per il match col Verona oltre a sottolineare come sarà lui il primo portiere della Juve per tutto l'arco della stagione. Un importante attestato di stima, che Di Gregorio proverà a ripagare in campo al Bentegodi.