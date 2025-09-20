Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori

Tudor ha sciolto i dubbi per la trasferta contro l'Hellas al Bentegodi
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe opta per qualche cambiamento per il match del Bentegodi.  grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe.

Juve, le scelte di Tudor per Verona

Sarà Di Gregorio a difendere i pali bianconeri. Dopo le critiche ricevute dopo la sfida con il Borussia Dortmund (in particolare per la rete realizzata da Coco sul suo palo), Tudor nella conferenza stampa pre gara lo ha difeso. E come se non bastasse, ha confermato la sua titolarità per il match col Verona oltre a sottolineare come sarà lui il primo portiere della Juve per tutto l'arco della stagione. Un importante attestato di stima, che Di Gregorio proverà a ripagare in campo al Bentegodi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Gatti e Kelly titolari

In difesa l'allenatore bianconero prosegue con la linea a tre con Kalulu confermato come braccetto destro, mentre al centro del trio Tudor conced un turno di riposo a Bremer. Al posto del brasiliano c'è Gatti, come ha fatto lo scorso anno per via dell'assenza di Gleison per tutta la stagione. Alla sua sinistra invece Kelly, che l'allenatore ha elogiato in conferenza stampa,  ha vinto il ballottaggio su Cabal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, chi gioca a centrocampo

Sulla fascia destra Tudor ha scelto Joao Mario dal 1' minuto, con McKennie pronto a subentrare dalla panchina. Il portoghese contro il Borussia Dortmund è entrato molto bene in partita. Le sue qualità offensive mancano agli altri interpreti e in una sfida come quella contro il Verona potranno risultare decisive a gara in corso. In mediana Thuram è pronto a fare sacrifici, mentre al suo fianco torna Locatelli. Il capitano, dopo la panchina in Champions, è pronto a tornare dal primo minuto. Mentre a sinistra si rivede Cambiaso, dopo aver saltato le scorse due partite in Serie A per squalifica. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

La decisione su Yildiz. E Conceicao...

In attacco il tecnico bianconero ha l'imbarazzo della scelta e può ruotare tutti i suoi giocatori, tenendosi qualche asso nella manica anche a partita in corso. Dopo la partita da eroe in Champions League contro il Borussia Dortmund, tocca a Vlahovic, ma questa volta dal primo minuto, con Openda pronto a subentrare. Sciolte le riserve anche sulla trequarti: Yildiz,  leader tecnico della squadra, parte nuovamente dal primo. Si rivede invece dal 1' Conceicao: il portoghese ha smaltito l'infortunio ed è pronto a tornare in campo e la sua imprevedibilità sarà una chiave della sfida. David (così come Zhegrova) dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso.

Juve, la formazione ufficiale (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Verona-Juve, i convocati di Tudor

A seguire anche i giocatori convocati da Tudor per la sfida contro il Verona, sempre out Miretti

  • Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
  • Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Adzic, Kostic
  • Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Vlahovic, Openda, David

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe opta per qualche cambiamento per il match del Bentegodi.  grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe.

Juve, le scelte di Tudor per Verona

Sarà Di Gregorio a difendere i pali bianconeri. Dopo le critiche ricevute dopo la sfida con il Borussia Dortmund (in particolare per la rete realizzata da Coco sul suo palo), Tudor nella conferenza stampa pre gara lo ha difeso. E come se non bastasse, ha confermato la sua titolarità per il match col Verona oltre a sottolineare come sarà lui il primo portiere della Juve per tutto l'arco della stagione. Un importante attestato di stima, che Di Gregorio proverà a ripagare in campo al Bentegodi.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori
2
Gatti e Kelly titolari
3
Juve, chi gioca a centrocampo
4
La decisione su Yildiz. E Conceicao...