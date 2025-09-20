Verona-Juventus, la formazione ufficiale: tre ritorni dal 1' minuto, Bremer fuori

Tre vittorie su tre in campionato, a Verona la Juve va alla ricerca del quarto successo consecutivo. I bianconeri, reduci dai pirotecnici risultati con Inter e Borussia Dortmund, affronteranno l'Hellas di Paolo Zanetti. Sarà la terza gara in otto giorni per la squadra di Igor Tudor, che nonostante ciò in conferenza ha sottolineato come "non ci sono scuse", volendo dai suoi una partita seria al netto della stanchezza. Il tecnico potrebbe opta per qualche cambiamento per il match del Bentegodi. grandi punti interrogativi della vigilia quelli relativi agli stacanovisti, ma anche a chi ha recuperato pur non avendo i 90' nelle gambe.