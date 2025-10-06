Capello (di nuovo) allenatore Juve: “Vlahovic sempre in campo”. E che stoccata a Mancini

Dalla Roma alla Fiorentina, passando per l’Italia

Ma c’è un’altra squadra che è in vetta assieme al Napoli, si tratta della Roma di Gasperini. "Dalla Roma mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito. Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulè e Dybala: giocatori di classe finita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio. Non tutti ce l'hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma", ha aggiunto l'ex tecnico giallorosso. Poi sulla Viola. "Il valore di Pioli non si discute, col Milan e anche prima ha fatto cose importanti. Non è entrato ancora nella testa dei giocatori, non riesce a far sì che la squadra lo segua come vorrebbe e questo è un grosso problema. Difficile ora dare una virata improvvisa. Penso che per Pioli sarà molto difficile, ci vorrà grande aiuto da parte di società e tifosi". Poi Capello ha aperto un’ampia pagina sulla nazionale."Abbiamo visto un'Italia agonisticamente valida, si è impegnata su ogni pallone, con cuore e anima. Questo è già un passo avanti. Mancano qualità e velocità nel gioco. In queste partite alla portata vedremo quanti miglioramenti ci saranno. Gattuso si è preso una bella patata bollente con molto coraggio, non come quelli che hanno lasciato la panchina a metà percorso (riferendosi al dimissionario Mancini, ndr). Italia-Israele si deve giocare”.