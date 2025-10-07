Juve, sos attacco: l'analisi dal modulo alle scelte di Tudor su Vlahovic, David e Openda

Juve: numeri preoccupanti

Numeri preoccupanti, soprattutto se rapportati a quelli segnati dagli stessi interpreti all’alba del 6 ottobre 2024: se consideriamo anche Zhegrova (0 reti fin qui) alla Juve mancherebbero 22 gol tra tutte le competizioni. Dusan un anno fa ne aveva già fatti 7, David 8, Openda e Zhegrova 6. Certo, alcuni di loro a questo punto della stagione vantavano un numero di presenze ben più consistente, ma è altrettanto vero che le loro medie gol di allora restano del tutto incompatibili con quelle attuali. La penuria realizzativa, dunque, non è ascrivibile al valore tecnico degli attaccanti bianconeri. Quello è fuori discussione. I problemi riguardano ben altri aspetti, a cominciare dal loro coinvolgimento nell’assetto tattico di Tudor. E lo si può evincere dai tocchi palla registrati dal trio Dusan-Openda-David nella gara contro i rossoneri: 29 in totale. Basti pensare che Gimenez, da solo, ne ha toccati 23, Pulisic 44... Se gli avversari riescono a ingabbiare Yildiz, come successo contro Milan e Villarreal, chiunque agisca nel ruolo di prima punta tocca pochissimi palloni. Il turco è il faro della Juventus, l’unico in grado di accendere i centravanti con le sue imbucate, utili per guadagnare sempre 2/3 tempi di gioco. Ed è proprio qui che risiede il limite più grande della formazione di Tudor: un collettivo non può dipendere dagli acuti di un singolo. Locatelli e Thuram, sulla carta, avrebbero le caratteristiche per trovare la giocata in verticale. Glielo abbiamo visto fare più volte negli ultimi 4 mesi, ma solo quando giocano a un tocco e, dunque, ad un elevato livello di intensità. Ma come gli si può chiedere di giocare al 300% ogni tre giorni senza la possibilità di rifiatare tra un match e l’altro? I due metronomi bianconeri, ormai, sono diventati insostituibili perché in panchina non ci sono giocatori dalle simili caratteristiche. Forse occorrerebbe mettere a punto nuove soluzioni offensive, fatte di uscite codificate che possano innescare i centravanti.