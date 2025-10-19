Juve-Douglas Luiz, c'è ottimismo per il riscatto Nottingham: la situazione

Cinquantatré minuti in campo, e la Juve che osserva - più serena - l’evoluzione della situazione di Douglas Luiz. Dopo due partite di Premier e una di Europa League saltate per infortunio, il centrocampista brasiliano sta prendendo più familiarità con il Nottingham Forest, che ha sollevato dall’incarico Ange Postecoglou dopo gli ultimi risultati. Disastrosi. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, al Forest potrebbe arrivare anche Roberto Mancini, in ballottaggio con Sean Dyche e pure Rafa Benitez. Oggi è attesa la risposta. Intanto, Luiz ha messo in fila la seconda presenza delle quindici necessarie per far scattare il riscatto obbligatorio, l’unico vincolo è che siano gettoni da almeno quarantacinque minuti in campo, prassi ormai generale dei contratti con clausola d’acquisto.