Juve-Douglas Luiz, c'è ottimismo per il riscatto Nottingham: la situazione

Cinquantatré minuti in campo, e la Juve che osserva - più serena - l’evoluzione della situazione di Douglas Luiz. Dopo due partite di Premier e una di Europa League saltate per infortunio, il centrocampista brasiliano sta prendendo più familiarità con il Nottingham Forest, che ha sollevato dall’incarico Ange Postecoglou dopo gli ultimi risultati. Disastrosi. Secondo quanto riportato dall’Inghilterra, al Forest potrebbe arrivare anche Roberto Mancini, in ballottaggio con Sean Dyche e pure Rafa Benitez. Oggi è attesa la risposta. Intanto, Luiz ha messo in fila la seconda presenza delle quindici necessarie per far scattare il riscatto obbligatorio, l’unico vincolo è che siano gettoni da almeno quarantacinque minuti in campo, prassi ormai generale dei contratti con clausola d’acquisto.
Douglas Luiz: il Nottingham crede nella rinascita
Una buona notizia che arriva dopo le recenti preoccupazioni generate dal problema al bicipite femorale, che di tanto in tanto torna a tormentare l’ex bianconero, che nella scorsa stagione ha messo insieme 27 gare ma nessun gol e nemmeno un assist a referto. Il club inglese ha pagato 3 milioni soltanto per il prestito e ne dovrebbe versare altri 25 per l’acquisto a titolo definitivo. Il tutto a patto che Douglas continui ad avere spazio, e che quindi anche la nuova guida tecnica possa concederglielo. A Nottingham in molti confidano nella rinascita del centrocampista, aggrappandosi soprattutto al suo estro per uscire dal momento complicato. Complicatissimo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE