Il Var di Lazio-Juve fermato! Diffide, squalifiche e multe: le scelte del Giudice Sportivo

L'ottava giornata di Serie A è in archivio, con la nona imminente nel turno infrasettimanale e con le prime squadre in campo già domani. In mezzo ai due turni, sono arrivate puntuali le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare giocate nello scorso weekend. Per quanto riguarda la Juventus , un calciatore è entra in diffida e, alla prossima ammonizione, salterà la seguente partita di campionato. Dopo la sfida con la Lazio per il club bianconero, nel frattempo impegnato alla ricerca del sostituto di Igor Tudor , è anche sopraggiunta un'ammenda. Intanto, dopo le dicusse decisioni della sfida dell'Olimpico, fermato il var del match tra la Juve e la squadra di Maurizio Sarri.

Juve, la nota del Giudice Sportivo

Così recita la note del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". Per quanto riguarda i calciatori, invece, nessuno squalificato tra le fila dei bianconeri. Ma per Teun Koopmeiners ieri all'Olimpico è arrivato il quarto cartellino giallo del campionato: alla prossima ammonizione salterà la sfida subito seguente. Dunque in caso di sanzione mercoledì in casa con l'Udinese, salterebbe il match di sabato 1 novembre allo Zini contro la Cremonese. Per la Juve ammoniti anche Lloyd Kelly e Manuel Locatelli, entrambi alla terza ammonizione in stagione. Nessuno squalificato tra le fila dei bianconeri: l'unico giocatore di A che salterà il prossimo turno per squalifica è Holm del Bologna, che nell'ultima gara con la Fiorentina è stato espulso per doppia ammonizione e salterà il match di mercoledì al Dall'Ara contro il Torino.

Fermato il Var di Lazio-Juve

Intanto, a seguito delle designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A, è possibile notare come il Var di Lazio-Juve sia assente: un turno di stop dunque per Meraviglia. D'altronde la sfida all'Olimpico dal punto di vista arbitrale ha lasciato a desiderare (ed infatti anche l'arbitro Colombo rimarrà fermo), ma l'episodio più eclatante ha sicuramente riguardato il varista. Meraviglia non ha richiamato il direttore di gara Colombo alla revisione al monitor in occasione del pestone di Gila su Conceicao nell'area biancoceleste, un intervento che, rivisto, avrebbe portato con tutta probabilità all'assegnazione del rigore in favore dei bianconeri. D'altronde del rischio corso se n'è accorto lo stesso difensore della Lazio, che nel post gara ha ironizzato sulla sua reazione immediatamente dopo il pestone.

