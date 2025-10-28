La Juve ora tifa Tudor e Motta...da un'altra parte! Quanto costano i due esoneri a bilancio

Spalletti, l'eventuale impatto

La somma degli stipendi ancora da garantire a Tudor e Motta (e ai rispettivi staff tecnici) ammonterà dunque attorno ai 25 milioni di euro lordi, a meno di nuovi accordi privati tra le parti o la firma con altre squadre in cerca di allenatori: gli addii pesano non poco a bilancio, però se il dg (e prossimo ad) Comolli ha deciso di procedere con l’esonero di Tudor significa che evidentemente l’operazione sarà comunque ritenuta sostenibile per la casse della società. Si andrà a sommare anche lo stipendio del futuro tecnico: se sarà Spalletti, i costi contrattuali saranno piuttosto elevati, quantomeno con ingaggio da top della Serie A per quanto l’ex ct possa provare ad andare incontro alle esigenze della società bianconera nell’eventuale caso di firma. Discorso differente se invece la scelta di Comolli dovesse cadere su altri profili meno onerosi.