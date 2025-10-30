"Spalletti non è scemo e giocherà così", "Mi aspetto un colpo di genio", "L'errore di Tudor": la Juve a Sky

Di Canio: "Valorizzare con un gioco definitivo, serve un 4-3-3"

Di Canio si è invece soffermato sul possibile modulo che il nuovo allenatore della Juve potrebbe utilizzare: "Per la Juve è un'ottima cosa che arrivi Spalletti, che potrà valorizzare con un gioco ben definito. Ho analizzato la rosa e secondo me dovrà giocare con un 4-3-3. Ha tutti i giocatori per farlo: Yildiz, Vlahovic e Conceicao, con Openda, David e Zhegrova come alternative. Ha tante mezzali e potrà scegliere quali terzini far giocare, se più tecnici o difensivi. Così facendo includerebbe tutti i giocatori tranne Kostic. Spalletti non è scemo, sa di non avere l’eccellenza, deve mandare in campo un buon prodotto per battere le squadre che sono inferiori alla Juve. L’errore di Tudor è stato non accontentarsi e frustrarsi pretendendo l’eccellenza da una squadra che non gliela poteva dare".