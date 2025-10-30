"Spalletti non è scemo e giocherà così", "Mi aspetto un colpo di genio", "L'errore di Tudor": la Juve a Sky

Sono giorni di grande cambiamento in casa Juve, che ha salutato Igor Tudor e si prepara ad accogliere Luciano Spalletti. Nel mezzo la sfida contro l'Udinese, vinta per 3-1 grazie alle reti di Vlahovic, Gatti e Yildiz. Ora per i bianconeri inizia una nuova fase, con l'ex allenatore di Roma, Inter e Napoli che è chiamato a dare una svolta alla squadra. Ma cosa dovrà fare l'ex ct azzurro per cambiare la situazione? Luca Marchegiani, Beppe Bergomi e Paolo Di Canio ne hanno parlato nel corso di Sky Calcio Club.
Spalletti, le parole di Marchegiani e Bergomi a Sky Sport
"Farsi scappare Spalletti in questo momento sarebbe stato un errore". Queste le parole di Marchegiani, che non ha dubbi sul valore dell'allenatore italiano. "Spalletti dovrà aumentare il gioco offensivo - ha continuato - Dare una riconoscibilità più netta alla squadra". Un parere condiviso anche da Bergomi, che ha quindi aggiunto: "Dare un'identità forte a una squadra vuol dire fare quello che ha fatto Ranieri alla Roma lo scorso anno. Valorizzare i giocatori, far sì che tutti rientrino all'interno del progetto. E poi da Spalletti mi aspetto un colpo di genio, perchè questa squadra può giocare meglio di quello che abbiamo visto".
Di Canio: "Valorizzare con un gioco definitivo, serve un 4-3-3"
Di Canio si è invece soffermato sul possibile modulo che il nuovo allenatore della Juve potrebbe utilizzare: "Per la Juve è un'ottima cosa che arrivi Spalletti, che potrà valorizzare con un gioco ben definito. Ho analizzato la rosa e secondo me dovrà giocare con un 4-3-3. Ha tutti i giocatori per farlo: Yildiz, Vlahovic e Conceicao, con Openda, David e Zhegrova come alternative. Ha tante mezzali e potrà scegliere quali terzini far giocare, se più tecnici o difensivi. Così facendo includerebbe tutti i giocatori tranne Kostic. Spalletti non è scemo, sa di non avere l’eccellenza, deve mandare in campo un buon prodotto per battere le squadre che sono inferiori alla Juve. L’errore di Tudor è stato non accontentarsi e frustrarsi pretendendo l’eccellenza da una squadra che non gliela poteva dare".
