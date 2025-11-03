Hjulmand, gioiello Sporting: da desiderio a spauracchio Juve. E due nomi da Champions pericolosi

Hjulmand leader, occhi su Pedro Gonçalves

A proposito di incroci di mercato e vecchie suggestioni, ci sarà Hjulmand a scambiare il gagliardetto con Locatelli. Era tra gli obiettivi fissati da Tudor per la sessione estiva di calciomercato, è rimasto ed è sempre più il leader carismatico e tecnico dello Sporting. Intensità, grinta, palloni strappati e linee di passaggio lette in anticipo: non stupisce che avesse rubato l’occhio della Juve che, adesso, dovrà studiare come superare le barricate tirate su dal danese. Non solo Hjulmand, la squadra di Borges è ben costruita e ricca di qualità; lo dice anche l’andamento in campionato: secondo posto e un punto in più del Benfica di Mourinho terzo. Occhi puntati proprio su Pedro Gonçalves che arriva con voglia di rivalsa e un carico di 8 gol e 6 assist in stagione. Insieme a Luis Suarez, arrivato in estate dall’Almeria e già autore di 8 reti stagionali, stanno riuscendo a far sbiadire il ricordo di un certo Gyokeres. Insomma, non mancano i grattacapi per Spalletti che, con pochissimo tempo a disposizione, dovrà studiare contromisure e ricercare l’atteggiamento visto contro la Cremonese.