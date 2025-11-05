La Juve e la corsa Champions: cosa serve per la qualificazione ai playoff, calcoli e combinazioni

La Juventus torna a mostrare segnali incoraggianti. Contro lo Sporting Lisbona, i bianconeri hanno sfoderato una prestazione di grande intensità e maturità, chiudendo sull’1-1 una gara che avrebbe potuto regalare molto di più. La squadra di Spalletti ha reagito con determinazione dopo un avvio complicato, segnato dal vantaggio portoghese e da una traversa che avrebbe potuto indirizzare la sfida. Da lì in poi, la Juve ha preso in mano il gioco con trame fluide, pressing alto e una verticalità inedita. Vlahovic è apparso finalmente lucido e incisivo, mentre Koopmeiners, schierato in un’inedita posizione da terzo centrale di sinistra per sopperire all’assenza di Kelly, ha offerto una prova di grande personalità. Rui Silva, portiere dello Sporting, ha negato la vittoria ai bianconeri con interventi prodigiosi, ma il pareggio lascia sensazioni positive: questa Juve, pur non ancora perfetta, sembra aver ritrovato una chiara identità e una mentalità da grande squadra. Tre pareggi in quattro partite e a metà del percorso c'è da chiedersi: quanti punti servono per arrivare almeno ai playoff?