Quando era derby vero, anche a Tuttosport: Carlo Nesti rievoca gli epici Juve-Toro allo stadio e in redazione

Recentemente, ho scritto un libro autobiografico, che si intitola “La vita è rotonda”. Ho sfruttato al massimo un meccanismo mentale, che appartiene a ciascuno di noi, anche se, a volte, non ce ne rendiamo conto. Quando ricordiamo, in modo particolare, una partita di calcio, perché la squadra del cuore ha vinto, riusciamo a rammentare anche che cosa avevamo fatto quel giorno, con chi eravamo, dove eravamo, e persino chi eravamo. Quando giunge il derby di Torino, fermo restando che non ha più nulla a che fare con i derby di un tempo, a causa delle differenze economiche fra i club, e dalla ghettizzazione dei tifosi in trasferta, mi vengono in mente due situazioni, vissute prima, e dopo, avere cominciato a lavorare. Prima di avere cominciato, andavo allo Stadio Comunale in prossimità di quella metà degli Anni 70, che ha cambiato la storia del calcio cittadino, con Juve e Toro ai vertici della classifica. Non esistevano posti numerati, se non in tribuna, per cui era assolutamente impressionante la calca umana, che si viveva nei distinti centrali, nelle curve e nei parterre. Però, stavi vicino a chi volevi, e non a estranei. Sono convinto che, certe volte, si sia andati ben oltre i 65.000 posti della capienza ufficiale. Si stava appiccicati l’uno all’altro.