Pjanic senza squadra: l’incontro con la Juve e il rebus del nuovo regista

Come ai vecchi tempi. E infatti: abbracci, baci, pacche sulla spalla, e qualche battutina tanto sul passato come sul futuro. Del tipo: bei tempi, quelli vissuti. Ma non è che ora puoi darci una mano? Ecco, Miralem Pjanic, fiondatosi alla Continassa nella giornata di ieri, la darebbe molto volentieri. E considerate le qualità palla al piede, saprebbe anche come risollevare il centrocampo bianconero. Peccato che gli anni siano passati - lo scorso aprile ha soffiato 35 candeline - e che l’ultima esperienza al Cska Mosca, raggiunto dopo un paio di anni sottoritmo allo Sharjah (Emirati Arabi) abbia dato la sensazione a tanti, e al giocatore in primis, di aver bisogno di un altro tipo di percorso. Comunque, il blitz del bosniaco è stato innanzitutto per rivedere vecchi, vincenti amici. Primo su tutti, Giorgio Chiellini, che l’ha accolto in giacca e cravatta e gli ha raccontato del suo nuovo mondo; naturalmente, subito dopo è toccato a Luciano Spalletti, per cui Miralem ha giocato per sei mesi alla Roma, dal gennaio 2016 - da quando Lucio ha sostituito di fatto Garcia - fino a giugno, causa passaggio alla Juventus.