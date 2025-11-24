Vlahovic-Pablo Marì, l’ultima svista di una lista sempre più lunga: quanto pesano in classifica gli errori

C ’è tempo per tutto, e forse questo è quello giusto per alzare un po’ di più la voce. Se lo augura - e nemmeno poco - il popolo juventino, tra social e bar, tra piazze e caffè. Il motivetto è lo stesso e fa il verso a chi sostiene da anni il contrario: le sviste arbitrali iniziano ad avere un peso nell’economia della stagione bianconera, e troppe occasioni perse hanno pure il retrogusto amaro della beffa. In fondo, se si è già fatto tema pressante alla dodicesima giornata, qualcosa vorrà pur dire. E infatti, praticamente in serie: la direzione di Chiffi in Genoa-Juventus di fine agosto, la gomitata di Orban a Gatti con il Verona, il rigore (comunque) dubbio di Kelly su Gimenez in Juve-Milan. Basta? Forse a drizzare le antenne. A rendere ulteriormente comprensibile la furia popolare arrivano gli ultimi due episodi e soltanto per un discorso cronologico. Il primo, a Roma, ultimi battiti dell’era Tudor: al minuto 60,Conceiçao cade in area di rigore a seguito di uno step on foot - cioè, un pestone - di Gila sul portoghese. Gli juventini protestano e in maniera vibrante. Risposte? Nessuna.