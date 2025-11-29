Juve, la formazione ufficiale di Spalletti contro il Cagliari: cosa cambia rispetto al Bodo

La Juve si prepara ad affrontare il Cagliari in campionato, lo farà questa sera per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta martedì scorso contro il Bodo/Glimt in Champions. Una trasferta resa complicata anche dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli, oltre al campo in sintetico, con i bianconeri bravi a reagire allo svantaggio e rispondere ai norvegesi grazie anche a uno straordinario Yildiz. Proprio il turco dovrebbe ritrovare un posto all'inizio con Spalletti intenzionato ad apportare diversi cambi rispetto all'undici visto pochi giorni fa nella gelida notte di Bodo.
Clamoroso Di Gregorio fuori: tocca ancora a Perin!
A difendere i pali della Juventus contro il Cagliari doveva tornare Di Gregorio, dopo il turno di riposo in Champions League dove Perin lo ha sostituito a modo con il Bodo/Glimt, ma a sorpresa Spalletti preferisce ancora l'ex Genoa per un avvicendamento che sa di posto perso per l'ex Monza. Per quanto riguarda la difesa si continua con i tre centrali Kalulu, Koopemeiners confermato nel ruolo di braccetto sinistro e poi spazio a Kelly a completare il terzetto.
Poche sorprese in mezzo al campo
Pochi dubbi, invece, in mezzo al campo. Spalletti rimette capitan Locatelli, al centro anche in Norvegia, al centro della manovra insieme a Thuram, che rientra dal 1' e che sembra aver ritrovato ritmo e condizione. Sugli esterni Cambiaso turno di riposo: McKennie gioca ancora titolare ma va a destra, mentre sulla corsia mancina torna Kostic, soluzione che garantisce maggiore equilibrio e ampiezza.
Vlahovic o David? La scelta di Spalletti
Quale, invece, la scelta per l'attacco? Vlahovic si è allenato regolarmente in gruppo assieme ai compagni, dunque nessun problema fisico per l'attaccante serbo, che contro il Bodo era rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti. Spalletti conferma assolutamente il serbo dal 1', a scapito di David che ha ritrovato il gol nella notte europea contro il Bodo, siglando la rete della vittoria. Alle spalle di Vlahovic nel 3-4-2-1 di Spalletti, a completare l'undici, ci saranno due che nell'ultima sfida di Champions si sono decisamente fatti notare. Il primo è Conceicao, che nel primo tempo difficile della Juve è stato un vero punto di riferimento. E poi c'è il ritorno di Yildiz: il suo ingresso a Bodo è stato determinante, segnale di come sia imprescindibile in questo momento per i bianconeri. Toccherà a lui accendere le giocate offensive della Juve.
Probabile formazione
Juve: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti
