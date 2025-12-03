Pagelle Juve: David faccia da c..., repertorio Miretti, Yildiz trova spazi che non esistono

La Juventus batte 2-0 l'Udinese nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia e vola ai quarti di finale: decidono il match dell'Allianz Stadium le reti di David al 23' e il rigore di Locatelli al 68'. Da segnalare nel primo tempo anche la splendida rete del canadese che aveva firmato la sua personale doppietta poi annullata dal Var per fuorigioco che ha ricordato quanto avvenne con Milik nella celebre sfida con la Salernitana e il gol non convalidato a Openda al 94' sempre per posizione di offside. Nel prossimo turno la squadra di Spalletti attende la vincente del match tra Atalanta e Genoa. Andiamo a scoprire voti e giudizi dei bianconeri dopo il successo di ieri.