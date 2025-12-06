Diretta Juve, derby Primavera con il Torino e Women contro la Roma: il risultato in tempo reale

9:56

Juve Women, le parole di Canzi e le probabili formazioni

Alle 14:30 scenderanno in campo anche le ragazze della Juve Women, impegnate contro la Roma. In vista della partita mister Canzi ha spiegato: "Sicuramente non abbiamo avuto il tempo che avremmo voluto avere per preparare una partita di questo tipo. Ma vale anche per le nostre avversarie, quando alleni squadre di questo livello è normale che questo possa capitare. La sfida con la Roma si presenta da sola: ha cinque punti in più di noi, nove gol realizzati in più che non sono pochi. È una squadra che rispettiamo, che sta facendo benissimo in campionato: siamo consapevoli che sarà una partita difficile nella quale loro partono favorite. La finale di Serie A Women’s Cup che abbiamo vinto era un incontro diverso, senza appello, mentre dopo la giornata di domani ci saranno ancora tante partite. I cinque punti di svantaggio in ogni caso sono importanti, è sicuramente un incrocio più determinante per noi che per loro. Detto questo guido delle grandissime atlete che difficilmente sbagliano una partita del genere, sono molto sereno sul fatto che ce la giocheremo molto bene". Qui dove vedere la partita e le probabili formazioni delle due squadre.

9:49

Le parole di Padoin

"A mio avviso, questa è una partita speciale, ma è fondamentale approcciarla con la giusta tranquillità e lucidità", con queste parole Simone Padoin, allenatore della Juve Primavera, ha esordito la conferenza stampa in vista del derby contro il Torino. Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: "È un aspetto che ho notato l'anno scorso, anche osservando i derby delle categorie giovanili, come l'Under 17 e l'Under 16: percepisco che questa partita si senta in modo particolare, per questo motivo ho cercato di impostare una settimana molto serena, pur facendo comprendere l'importanza dell'appuntamento, senza però caricarlo eccessivamente. La mia sensazione, che è poi la mia convinzione, è che un'eccessiva pressione possa ritorcersi contro in termini di lucidità e qualità tecnica. Se si carica troppo, si rischia di fare fatica a esprimersi al meglio. Abbiamo svolto, quindi, una settimana piuttosto normale. Il momento per aumentare la carica sarà domani, in coincidenza con la partita".

9:44

Primavera, dove vedere Juve-Torino in tv e in streaming

Dopo il pareggio contro il Cagliari, la Juve Primavera di Padoin si prepara ad ospitare il Torino al campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo. La sfida, in programma oggi a partire dalle ore 11:00, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla piattaforma dell'emittente.



Campo Ale&Ricky (Vinovo)

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE