Juve, la Champions è l'unica cosa che conta: quanto ha incassato e quanto valgono playoff e ottavi

In più, potrebbe decidere dei destini al momento considerati certamente in bilico. Una stagione fa, molti dei riscatti erano stati stipulati proprio sull’eventualità di un accesso o meno in Champions, in questo caso pure i rinnovi in discussione potrebbero beneficiare dell’incasso europeo , che avrebbe quindi delle ripercussioni dirette sulle dinamiche di mercato , sul sognare o meno un certo tipo di squadra per la prossima stagione. L’alternativa è un parziale ridimensionamento, è dover guardare il dito e non la luna. E la luna è giocare al gioco di chi si trova dentro una competizione da 2,4 miliardi di euro , con un incremento di quasi 500 milioni rispetto al ciclo precedente.

La missione di Spalletti

Non si può non partecipare alla festa, non se si vuole competere al più alto livello. Lo raccontano i 18,6 milioni incassati solamente all’iscrizione e lo certificano i premi che trainano il torneo, in particolare i 2 milioni per ogni vittoria - in questo senso, che rimpianti quei successi sfumati con Villarreal e Sporting, decisamente alla portata, avrebbero portato quasi a 60 milioni di ricavi immediati - e gli scatti a ogni passaggio da un turno all’altro. Ecco, quelli saranno presto il grande focus di tutti, nessuno escluso. Della squadra, che vuole sentirsi al livello delle migliori. Di Spalletti, che ha una missione da portare a casa. E della società, che con la certezza di approdare “nella suite del calcio” (copyright spallettiana) avrebbe più calma, più margine e più possibilità di costruire la Juventus tanto desiderata.

