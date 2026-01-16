Spalletti, diretta conferenza Cagliari-Juventus: tutte le dichiarazioni

La Juventus sta vivendo un ottimo momento di forma e ha vinto cinque delle ultime sei partite giocate in Serie A. Una striscia positiva importante, che i bianconeri vorranno provare ad allungare portando a casa i tre punti anche contro il Cagliari . Sabato alle 20:45, infatti, la squadra di Spalletti affronterà quella di Pisacane ( qui le sue parole in conferenza ) in una sfida alla portato della Juventus ma da non sottovalutare. I bianconeri sono infatti quarti in classifica e non potranno permettersi cali di concentrazione: la lotta Champions e Scudetto è ancora apertissima . Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i rossoblù

Juventus, la conferenza stampa di Spalletti

L'allenatore ha iniziato analizzando i tanti impegni ravvicinati: "Zoom in e zoom out. Zoom in vuol dire focalizzarsi su una cosa per volta, approfondire per riempire la testa. Zoom out è un altro vuol dire pensare alla programmazione, il futuro. Attualmente nel mirino c'è solo una partita, per noi è una partita di Champions".

Spalletti ha poi parlato delle condizioni di Bremer dopo il rientro dal lungo infortunio: "Sono molto contento di come è tornato Gleison, di come sta migliorando di partita in partita. Sono quei tipi di infortuni che ti lasciano sempre delle perplessità e invece il ragazzo ha fatto pulizia totale dentro la testa. Viaggia sempre un po' con il dosatore. Se quello che ha davanti ha forza 3, lui mette 5. Se ha 7 mette 9. Se ha 10, mette 10 e lode. Dovrebbe cambiare, perchè si gioca sempre allo stesso modo contro tutti gli avversari. Si tratta di una precauzione, perchè in questi casi è l'addizione delle partite e degli sforzi che ti porta ad avere problemi. In questi casi fare dei ragionamenti futuri può avere senso, se c'è possibilità di gestire come nell'ultima partita è meglio. Per il momento è dentro, poi si ragionerà di volta in volta, perchè ci sono le sensazioni e tutti i controlli che facciamo dal punto di vista di macchinari, che ti permettono di capire quanta fatica ha fatto. Giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, che deve migliorare quando ha palla tra i piedi dove ha potenzialità enormi. Ti affetta in un attimo i reparti avversari".

Dopo aver trovato inizialmente spazio, nelle ultime uscite Adzic è stato utilizzato meno: "Ha capacità straordinarie, da giocatore top. Mi piacerebbe che facesse un po' di ordine nella sua testa, tra quello che deve lasciare e quello che deve sfruttare. Da fuori tira delle bastonate incredibili, ha motore, vede cose; poi ogni tanto si perde perché non fa la cosa facile due volte, ma cerca subito qualcosa di sensazionale. Vuole subito andare a cercare l'azione che non riesce a fare nessuno, poi rischi di perdere due tre palloni come l'ultima partita che ha giocato a Bodo. L'ha messo in ansia di sbagliare quella successiva. Adzic non si tocca, mi aspetto solo grandi cose. È un tesoro nascosto".

Dopo Como-Milan si è tornato a parlare di 'giochisti' contro 'risultatisti'. A proposito l'allenatore bianconero ha detto: "Non l'ho solo vista quella partita, ma l'ho rivista un paio di volte. Perchè ci sono cose si imparano riguardandole e ci sono cose che si imparano dal Como e altre dal Milan. Ma al giochista non piace fare risultato? Vuole solo divertirsi? C'è quello che ti piace di più, che ami fare perchè ti da soddisfazione. Ma senza risultato è difficile e il Como pensa che questo atteggiamento ci sia più possibilità di vincere. Per quanto visto in campo fino a un certo punto pensava in maniera corretta. Poi però quando giochi contro squadre con il blocco squadra basso diventa rischioso, perchè hanno le potenzialità di ribaltare il tavolino in poco tempo. Bisogna essere bravi, perchè si può vincere in più modi, fa un po' parte del discorso del calcio moderno. Io ho una mia identità e la so cambiare, perchè mi da la possibilità di essere differente. Ma non la snaturo cambiando atteggiamento, bisogna sempre avere equilibrio difensivo, avere calciatori che ti permettano di avere la prevenzione in caso di perdita di palla. A me piacciono tutte e due le filosofie, bisogna essere aperti a tutte e due le strategie. Quella di stare più bassi e ripartire è un rischio in questo calcio attuale. Ci sono degli episodi che ti possono penalizzare ed è un po' più facile da fare. Giocare a campo aperto, fare fuorigioco è più difficile, ma è più stimolante, più bello e internazionale. Quando si va a giocare contro squadre forti forti, ce ne sono molte che ti vengono a prendere per la gola e ti starnazzano qua e là per i minuti della partita. Non mi sento molto a mio agio nella divisa di quello che rincorrere, ma a volte bisogna cambiare la strategia di gioco, magari lanciando una pallata dalla difesa senza iniziare dal basso. Verticalizzare velocemente, finire l'azione il prima possibile, sono temi che si possono approfondire. Como-Milan l'ho rivista con calma perchè ci si può prendere situazioni da far vedere alla propria squadra, per non essere monotoni. Le cose nuove non affaticano la testa e neanche i muscoli".

