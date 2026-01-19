Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juve: non dovrà restituire i 9,7 milioni

La controversia sugli stipendi congelati

Al centro della causa c’è il pagamento di alcune mensilità maturate da Cristiano Ronaldo nel periodo della pandemia. Durante l’emergenza Covid, la Juventus aveva concordato con i propri tesserati una sospensione temporanea degli stipendi, nell’ambito della cosiddetta “manovra stipendi”. Secondo il club, quelle somme sarebbero state oggetto di un accordo che ne giustificava il congelamento. Di diverso avviso gli arbitri che, già mesi fa, avevano stabilito che Ronaldo avesse diritto a ricevere gli importi al lordo e non al netto. La cifra complessiva ammonta a 9 milioni e 774mila euro, oltre agli interessi maturati. La Juventus aveva già provveduto al pagamento, ma puntava ora a ottenere l’annullamento del lodo. Il tribunale del lavoro di Torino ha però confermato integralmente la decisione arbitrale. Una scelta che chiarisce la natura vincolante di quegli accordi. Il giudice ha ritenuto infondate le argomentazioni del club. Di conseguenza, Ronaldo mantiene quanto già incassato.

Il ricorso respinto

Dopo la pronuncia arbitrale, la Juventus aveva deciso di impugnare il lodo davanti al giudice del lavoro. L’obiettivo era ribaltare una decisione considerata penalizzante dal punto di vista economico e giuridico. In precedenza, lo stesso Ronaldo aveva presentato ricorso chiedendo una somma ancora più elevata, ottenendo però solo una parte di quanto richiesto. Nonostante ciò, l’esito era stato comunque favorevole al calciatore. Il tribunale ha ora respinto anche l’azione della Juventus, sancendo una seconda sconfitta per il club. Oltre alla conferma del pagamento degli stipendi, la società dovrà versare circa 50mila euro di spese legali. Ronaldo è stato assistito da un collegio difensivo guidato dall’avvocato John Shehata. Con lui hanno lavorato anche Emanuele Lucchini Guastalla, Fabio Iudica e Paola Tardati. Secondo il quotidiano, la sentenza chiude definitivamente il contenzioso in questa sede.