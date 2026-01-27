"Non lo volete vedere?", lamento Conte e Spalletti pizzica: "Prendi decisioni!": l'altra Juve-Napoli

Duello Bremer-Hojlund e il gol di David

Per tutti e 90 i minuti di partita il duello in campo più accesso e bello da vedere è quello tra Bremer e Hojlund. I due si tengono la mano, nel vero senso della parola, in diverse situazioni quasi a volersi cercare vicendevolmente per non sfuggirsi l'un l'altro. Situazione che porta il danese ad alterarsi, e non poco... Il Napoli tiene il possesso ma è la Juve a creare i primi veri pericoli: sul colpo di testa di McKennie è Spalletti a mettersi le mani in testa, poi c'è il palo di Thuram su cui il tecnico resta attonito per qualche secondo. L'allenatore bianconero poi chiede "calma" ai suoi ragazzi e di "far girare la palla".