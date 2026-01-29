Bagno di umiltà: Juve, servono rinforzi

Nell’adrenalinico caos dell’ultima giornata del girone di Champions, mentre in Europa vanno in scena miracoli, psicodrammi e una caterva di gol, la serata della Juventus è noiosetta. Uno slavato zero a zero, il cui unico lascito è la conferma che la rosa bianconera è corta. Se qualcuno si fosse illuso, dopo le frizzanti performance degli ultimi due mesi, che la Juve fosse all’altezza delle grandi, ieri è tornato sulla terra. Va detto che non è stato un atterraggio troppo brusco, perché nonostante una certa confusione, la Juve ha conservato il carattere e la concentrazione per non mandare tutto in vacca e salvare l’onore. Per intendersi, la Juve di tre mesi fa avrebbe perso la partita contro il Monaco, portandosi a casa strascichi insidiosi e qualche tossina in più nell’ambiente.