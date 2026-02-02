"Sei mesi, 10 gol e rinnovo": Icardi-Juve, tutto fatto ma... Il retroscena sul colloquio

«Fatemi un contratto di sei mesi. Io da qui a maggio segno dieci gol e mi fate un contratto per l’anno prossimo». Così ha detto Maurito Icardi quando ha parlato con i dirigenti della Juve. E i dirigenti della Juve hanno detto: «Ok, a queste condizioni ci stiamo». E si sono virtualmente stretti la mano. Poi tutto è saltato e adesso vi spiego perché, ma andiamo con ordine. Gli agenti di Icardi, sapendo che la Juve cercava un centravanti e il loro assistito voleva lasciare il Galatasaray, hanno provato ad apparecchiare il colpo. Ma c’era un problema: Icardi non può lasciare il Gala in prestito, perché a giugno scade il suo contratto. Quindi: solo trasferimento definitivo e nuovo contratto con l’altro club.