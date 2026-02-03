“Sul mercato Juve abbiamo sbagliato tutti”, “Sono mezzi giocatori”. E la verità su Kolo Muani…

La Juve chiude il mercato con due colpi in entrata: Boga e Holm, oltre a diversi ragazzi interessanti per la Next Gen da tenere sotto controllo come Licina e Oboavwoduo. Non arriva l'attaccante tanto cercato ma la dirigenza ha preferito non affondare il colpo senza le giuste condizioni economiche. Così Mateta, Kolo Muani e Icardi sono rimasti semplici voci e suggestioni di una finestra invernale senza i famosi botti ma oculata e attenta nell'andare a cogliere le occasioni. I pensieri e le operazioni della Juventus sono stati analizzati da giornalisti e opinionisti.
Romano: "La Juve ha rimesso a posto i cocci"
L'analisi del mercato Juve la fa Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, e lo fa analizzando la situazione attaccante, nello specifico il mancato ritorno di Kolo Muani: "Non arriva Kolo Muani, ma quello che ha seminato la Juventus a livello di contatti, a livello di rimettere insieme i cocci di una fine estate difficile, quando la Juve si lascia l'ultimo giorno di mercato, fa arrivare Openda in mattinata dopo che Kolo Muani è stato trattato per 3 mesi, si lascia malissimo col giocatore, non nei rapporti perché Kolo Muani si è sentito un po' ferito, voleva talmente tanto la Juve da non ritrovarsela ed era veramente dispiaciuto. Mentre il Psg era furente perché comprensibilmente sperava di riuscire a chiudere l'operazione, ma la Juve ha fatto i suoi ragionamenti. Ecco, tutto quello che è successo l'estate scorsa è diventato comunque, in questa finestra di mercato, un valore per la Juve...".
Juve e la mossa diplomatica con il Psg
L'esperto di mercato spiega così la situazione: "C'era un accordo col Psg, ed è riuscita in pochi giorni a rimettere a posto la situazione ed è già una buona notizia. Se la Juve vorrà prendere Kolo Muani in estate, ed è riuscita anche a sistemare la questione col giocatore che ha provato a spingere per andare alla Juve, ma il Tottenham non l'ha liberato. È mancato il Tottenham, ma la Juve ha fatto un lavoro comunque importante per riallacciare i fili sia col mondo Kolo Muani e con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. Quindi se la Juve vorrà, parola di Spalletti, alzare il livello prendendo un giocatore come Kolo Muani, direi che oggi non è arrivato e posso capire il tifoso della Juve che può vivere un momento un po' più di delusione, ma per domani può diventare un lavoro comunque importante".
Sabatini: "La Juve ha preso due alternative"
Anche Sandro Sabatini ha parlato del mercato della Juventus: "La Juventus ha preso due giocatori: Holm e Boga. Ma qui non discuto se ha preso Holm, ha preso Boga, ma siccome si gioca in 11, non si gioca in 13, ha preso l'alternativa a Kalulu che gioca sempre e l'alternativa a Yildiz che gioca sempre. Cioè buoni giocatori. Boga si è un po' perso negli ultimi anni, Holm è un buon giocatore, però se fai il mercato di gennaio tu devi puntare a rinforzare la squadra nell'ipotetico 11 titolare e in questo la Juventus doveva andare a cercare, non come dicevo io un centrocampista perché a centrocampo sbagliavo io e sbagliavano tutti quelli che pensavano che la Juventus avesse bisogno di un centrocampista...".
"David non è da Juve"
E continua: "Son cresciuti Locatelli, Thuram, Miretti, McKennie... È diventato un reparto interessantissimo, però un centravanti ci voleva perché David, chi continua a difenderlo è apprezzabile, si impegna, ma non è livello Juventus, secondo me, almeno di un certo tipo. E invece il centravanti non è arrivato. La Juventus, però c'è anche da capirla perché si trova a scontare gli errori commessi da un anno e mezzo a questa parte. Alla fine, tranne rare eccezioni, sono arrivati tutti mezzi giocatori, mezzi juventini, cioè non per un livello da Juventus, alto".
Tacchinardi: "Il problema della Juve sono le alternative"
L'ex centrocampista della Juve, Tacchinardi, ha detto la sua sul mercato bianconero: "Oggi il problema della Juve è solo dopo gli 11, perché si parla di Locatelli e Thuram, tantissima roba, ma dietro c'è poco. Koopmeiners non sta dando tanto. E c'è il centravanti, un altro grosso problema. Spalletti sta facendo un miracolo perché ha rivitalizzato tantissimi giocatori, ma gli undici, la base, il resto dietro non sta rispondendo, cioè non sta andando incontro. E giocando dalla prossima già dalla Coppa Italia in poi, tantissime partite, la Juve ha terribilmente bisogno di tutta la rosa che non risponde. Koopmeiners non risponde, Openda non risponde, forse un po' Miretti ma poco. E quindi questo può essere un problema per Spalletti che sta facendo un lavoro fantastico".
