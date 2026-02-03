“Sul mercato Juve abbiamo sbagliato tutti”, “Sono mezzi giocatori”. E la verità su Kolo Muani…

La Juve chiude il mercato con due colpi in entrata: Boga e Holm , oltre a diversi ragazzi interessanti per la Next Gen da tenere sotto controllo come Licina e Oboavwoduo . Non arriva l'attaccante tanto cercato ma la dirigenza ha preferito non affondare il colpo senza le giuste condizioni economiche. Così Mateta, Kolo Muani e Icardi sono rimasti semplici voci e suggestioni di una finestra invernale senza i famosi botti ma oculata e attenta nell'andare a cogliere le occasioni. I pensieri e le operazioni della Juventus sono stati analizzati da giornalisti e opinionisti.

Romano: "La Juve ha rimesso a posto i cocci"

L'analisi del mercato Juve la fa Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, e lo fa analizzando la situazione attaccante, nello specifico il mancato ritorno di Kolo Muani: "Non arriva Kolo Muani, ma quello che ha seminato la Juventus a livello di contatti, a livello di rimettere insieme i cocci di una fine estate difficile, quando la Juve si lascia l'ultimo giorno di mercato, fa arrivare Openda in mattinata dopo che Kolo Muani è stato trattato per 3 mesi, si lascia malissimo col giocatore, non nei rapporti perché Kolo Muani si è sentito un po' ferito, voleva talmente tanto la Juve da non ritrovarsela ed era veramente dispiaciuto. Mentre il Psg era furente perché comprensibilmente sperava di riuscire a chiudere l'operazione, ma la Juve ha fatto i suoi ragionamenti. Ecco, tutto quello che è successo l'estate scorsa è diventato comunque, in questa finestra di mercato, un valore per la Juve...".

Juve e la mossa diplomatica con il Psg

L'esperto di mercato spiega così la situazione: "C'era un accordo col Psg, ed è riuscita in pochi giorni a rimettere a posto la situazione ed è già una buona notizia. Se la Juve vorrà prendere Kolo Muani in estate, ed è riuscita anche a sistemare la questione col giocatore che ha provato a spingere per andare alla Juve, ma il Tottenham non l'ha liberato. È mancato il Tottenham, ma la Juve ha fatto un lavoro comunque importante per riallacciare i fili sia col mondo Kolo Muani e con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. Quindi se la Juve vorrà, parola di Spalletti, alzare il livello prendendo un giocatore come Kolo Muani, direi che oggi non è arrivato e posso capire il tifoso della Juve che può vivere un momento un po' più di delusione, ma per domani può diventare un lavoro comunque importante".