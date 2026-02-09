"Il bug del Var", "Su Cabal rigore chiaro", "Arbitri e retropensieri": il disastro Juve-Lazio a Dazn

La Juventus esce dall’Olimpico con un pareggio sofferto ma importante, maturato al termine di una gara ricca di emozioni. I bianconeri vanno subito in difficoltà e incassano il doppio vantaggio laziale firmato da Pedro e Isaksen . La squadra però reagisce, lotta e non molla, trovando la forza di rimettere in equilibrio il match. A suonare la carica ci pensano McKennie e Kalulu , autori dei gol che valgono un punto prezioso. Non mancano le polemiche nel corso della sfida, con la Juve che protesta per un rigore non concesso. Nella stessa azione viene anche annullata la rete di Koopmeiners per una posizione irregolare di Thuram. Episodi che fanno discutere e accendono il post-partita . Al termine dell’incontro, gli opinionisti di Dazn hanno analizzato una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

L'analisi di Juve-Lazio

A Dazn l'analisi di Juve-Lazio parte con il commento di Ambrosini: "Possono anche essere due punti persi per la Lazio perché comunque la partita l'ha fatta pur con tante defezioni e ha avuto diverse occasioni per andare sul 3-1". Poi è Hernanes a parlare: "Anche secondo me è un punto guadagnato per come è andata la partita. Forse nella faccia di Kalulu c'era un mix di emozioni e anche un po' di stanchezza perché la Juve ha speso tanto e alla fine ha un po' sbagliato ma c'era la voglia di portare a casa tre punti". E Marinozzi: "Per il tema della partita è un punto guadagnato. Stavano sotto e poi l'hanno recuperata all'ultimo, una squadra che segna tanto nei minuti finali. C'è anche molto rammarico per come hanno subito il primo gol e per le occasioni non concretizzate. Anche la Lazio ne ha avute. È stata una partita bella, affascinante con tante cose buone da analizzare. È giusto avere quel volto lì per Kalulu".

Koopmeiners e l'atteggiamento Juve

Proprio Ambrosini commenta: "Ha fatto una buona partita". Hernanes su Koopmeiners: "Buona partita e fin quando la Juve non ha preso gol era quello con più palloni toccati e tiri, questo fa capire come la squadra schiacciasse la Lazio. È anche un peccato vederlo così per come lo abbiamo visto all'Atalanta. La mia speranza è che si sblocchi e quel gol lì poteva essere il suo momento. Nel calcio a volte le cose non vanno, poteva essere la sua serata". Anche Marinozzi dice la sua: "Ha avuto un'altra occasione. Si sposa bene con l'atteggiamento della Juve: andare a riempire l'area di rigore e nel primo tempo quando attaccano sono tutti dentro. Nell'azione del gol poi di Koopmeiners sono in 9, compreso Bremer, ed è andato a colpire proprio l'ultimo dietro ovvero Teun. L'attaggiamento della Juve è sempre propositivo, di dominio, poi è normale concedere qualcosa".