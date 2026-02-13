Locatelli, diretta conferenza Inter-Juventus: tutte le dichiarazioni

Manca ormai poco al derby d'Italia , una delle sfide più attese della stagione. Dopo l'incredibile 4-3 allo Stadium nel girone di andata, ora è l' Inter a ospitare a San Siro la Juve , con un obiettivo chiaro: vincere e sfatare il tabù delle sconfitte contro le big . La squadra di Spalletti, però, è pronta a tutto per portare a casa la vittoria e continuare a lottare per un posto in Champions League e per il sogno scudetto. Un match che è fatto di strategie, anche psicologiche , a partire dalla scelta del club bianconero di far parlare Manuel Locatelli e non Luciano Spalletti in conferenza stampa ( ecco spiegato il motivo ).

Juve, la conferenza stampa di Locatelli

Locatelli ha iniziato parlando della settimana di allenamento: "Abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ci siamo preparati al meglio per la sfida di domani. Siamo carichi e pronti, non vediamo l'ora di giocare".

Sul distacco con l'Inter il centrocampista italiano ha aggiunto: "Sappiamo tutti dell'importanza della partita di domani, sono una grande squadra con un grande allenatore. Sono molto maturi, e a noi è mancata questa maturità in alcune partite che avremmo dovuto vincere, magari quelle sporche. La differenza dei 12 punti in classifica sta lì. Siamo molto più consapevoli e abbiamo fiducia, sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere sicuri di noi stessi e cercare di fare una grande partita".

"Si può sempre migliorare - ha continuato -, il mister ci dice sempre che abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo una squadra giovane e ci fa mancare un po' di maturità ma sappiamo dove possiamo far male, bisogna essere fiduciosi. Serve grande personalità".

Con Spalletti Locatelli sembra essere rinato: "Ringrazio Marchisio per quello che ha detto. Sulle critiche ho sempre cercato di essere equilibrato, dipende sempre chi le dice e chi le fa. Io ascolto chi è con me, la società e l'allenatore. Ora mi sento bene, sono in forma, il mister mi ha dato fiducia. Sono molto contento di quello che stiamo facendo perchè credo che siamo sulla strada giusta".

Sull'assenza del gol: "Potrei cercare di segnare un po' di più. Dovrei provare ad arrivare un po' di più alla conclusione ma l'importante è vincere, non importa chi segna. Ho altri compiti, stiamo cercando di fare le cose fatte bene".

Beppe Marotta è il grande doppio ex del derby d'Italia e diceva che non amava avere allenatori in scadenza di contratto, come invece è ora Spalletti: "Non spetta a me dirlo. Noi siamo molto contenti di lui, di come lavora e della fiducia che si trasmette. Non ama che si parli di lui, me l'ha detto anche prima".

A gennaio è arrivato Boga, suo ex compagno di squadra al Sassuolo: "Bello ritrovarlo, abbiamo vissuto insieme tre anni. Ci può dare una grande mano, è molto forte nell'1 contro 1 e può decidere le partite. Deve mettersi in testa di poterlo fare, era quello che il mister gli diceva sempre al Sassuolo. Ora lo vedo molto più convinto, è un bravissimo ragazzo".

Miglior stagione da quando è alla Juve? "Io ho sempre cercato di dare il meglio di me, a volte ho giocato meglio, altre peggio, ma non è mai mancato il cuore. Non faccio calcoli ma sono contento di quello che sto facendo, si vedrà a fine stagione. Quello che non mancherà mai per me è il cuore per questa maglia".

Cambiaso negli ultimi giorni è stato pesantemente criticato, come spesso è accaduto anche allo stesso Locatelli: "Andrea è un ragazzo a cui sono molto legato, che ti ascolta. Deve stare tranquillo, lavorare bene e migliorare in alcune cose. Mette l'impegno massimo tutte le volte e gli va dato atto. Non si fa mai indietro, solo il campo dimostrerà se lo applaudiranno ma io sono sicuro che sarà così. È forte e deve darci una mano".

La Juve è la squadra più giovane del gruppo di testa, al contrario dell'Inter: "Possiamo avere spensieratezza, ma in questi match la differenza la fanno i dettagli, i grandi match si decidono così. Dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco e credo ci stia riuscendo bene. Dimarco? Lo conosco bene e lo merita. Lo scorso anno è stato criticato ma ora sta rispondendo sul campo ma è chiaro che domani non faccia così bene".

In campo Locatelli prova spesso a dialogare con gli arbitri: "Non mi sento di poter dare consigli. Ho un buon rapporto con tutti gli arbitri, non mi piace creare polemiche. Cerco di fare il mio lavoro e anche loro si impegnano al massimo. Poi possono esserci degli errori, ma è normale che ci siano".

Sulle condizioni di Thuram: "Sta bene, vediamo domani. Io non faccio l'allenatore e non scelgo io la formazione di domani. Koopmeiners sta lavorando bene, non è mai facile arrivare in un club come la Juve. Lui ha grandi qualità, così come tutti i centrocampisti. Chiunque giocherà domani farà una grande partita e tutti si faranno trovare pronti".

Sul ruolo di Capitano: "Essere capitano della Juve oltre a essere uno dei sogni più grandi della mia vita è una responsabilità che ho tutti i giorni, dentro e fuori dal campo. Rimango sempre umile e disponibile con gli altri, un capitano vero deve essere sempre un esempio in tutto, anche in famiglia. Cerco di farlo con tutto il cuore e l'amore per questa maglia".

