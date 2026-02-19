Juve-Como senza un big! Scintille Allegri-Fabregas: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo

La notizia più rilevante riguarda Nico Paz . Il talento del Como è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: un giallo pesantissimo, perché era diffidato. Il Giudice Sportivo ha così ufficializzato la squalifica per una giornata. Tradotto: niente sfida contro la Juventus. Un'assenza che rischia di incidere in maniera significativa sui piani del tecnico lariano, considerato il peso specifico del giocatore nello scacchiere offensivo. La squalifica arriva in un momento delicato del calendario e priva il Como di una pedina fondamentale proprio in una gara di alto profilo vista la lotta Champions.

Allegri-Fabregas, scintille in panchina ma paga Max

Il vero detonatore del caos è stato l’episodio al 34’ della ripresa. Durante una ripartenza del Como, Saelemaekers è stato fermato da una trattenuta proveniente dalla zona tecnica lariana. Protagonista il tecnico spagnolo Fabregas, che ha di fatto interrotto l’azione generando l’immediata reazione della panchina rossonera. Allegri è andato su tutte le furie. Il confronto si è acceso, i toni si sono alzati e nel parapiglia generale è arrivata la decisione dell’arbitro: espulsione per il tecnico del Milan. Il Giudice Sportivo ha poi confermato la squalifica per una giornata effettiva di gara per “ALLEGRI Massimiliano (Milan): per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria”.

Non solo. Sanzioni anche in casa Como: una giornata a Diego Perez Castillo, collaboratore tecnico, “per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale generando un clima di tensione”, e una giornata a Davide Cattaneo, dirigente, “per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria”. Fabregas, invece, non è stato sanzionato dal Giudice Sportivo, visto che nessun arbitro in campo ha notato il suo comportamento anti sportivo. Una decisione che ha fatto discutere, anche alla luce delle immagini. Nel post partita il tecnico spagnolo ha scelto la via distensiva, porgendo le proprie scuse per l’accaduto. Diverso l’umore di Allegri, che non l’ha presa bene e ha affidato all’ironia il suo commento: “La prossima volta entro in scivolata”. Una battuta che sa di frecciata. Perché il recupero della 24ª non ha lasciato solo tre punti e una classifica aggiornata, ma anche una scia polemica destinata a far parlare ancora.

