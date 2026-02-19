Bremer e David, le condizioni verso Juve-Como: le ultime dalla Continassa

Alla Continassa si respira un’aria densa, quasi elettrica. La sconfitta in Champions contro il Galatasaray a Istanbul ha lasciato scorie pesanti nello spogliatoio della Juventus , non soltanto per il risultato ma per le modalità con cui è maturata. La squadra bianconera non vince da quattro partite, considerando tutte le competizioni, e il calendario non concede tregua: sabato arriva il Como , guidato da Cesc Fabregas, in un match che profuma già di snodo cruciale della stagione. La seduta odierna si è sviluppata tra lavoro atletico e prove tattiche, con il gruppo concentrato nel preparare una gara che può segnare un punto di svolta. Dopo la debacle europea, l’unica risposta possibile è il campo. Anche perché il Como, pur dovendo rinunciare a Nico Paz per squalifica , rappresenta un ostacolo tutt’altro che banale in un momento in cui la Juventus è chiamata a ritrovare solidità e risultati. E il tecnico della Vecchia Signora deve fare anche i conti con l'infermeria.

Infermeria sotto osservazione: Bremer e David in dubbio

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti importanti su Gleison Bremer e Jonathan David, due pedine che restano in forte dubbio per la sfida di sabato. Il difensore brasiliano, infortunatosi a Istanbul, ha svolto lavoro a parte rispetto al resto del gruppo. Gli esami effettuati al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari, una notizia che consente un cauto ottimismo. Tuttavia, il giocatore verrà monitorato quotidianamente prima di prendere una decisione definitiva sulla sua convocazione. Situazione diversa ma altrettanto delicata per Jonathan David. L’attaccante canadese non aveva preso parte alla gara contro il Galatasaray a causa di un problema all’inguine e anche nell’ultimo allenamento ha proseguito con un programma personalizzato. Il fastidio non è ancora del tutto superato e lo staff medico continua a seguirlo giorno per giorno.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le assenze nel reparto arretrato. Pierre Kalulu sarà squalificato dopo la decisione legata alla simulazione di Alessandro Bastoni, mentre il suo possibile sostituto, Emil Holm, è fermo per una lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. La Juventus si avvicina così alla sfida contro il Como tra dubbi e necessità di risposte immediate. Interrompere la striscia negativa è diventata una priorità: sabato servirà una prova concreta per lasciarsi alle spalle Istanbul e ripartire.

