Calciomercato Juve, il centrocampo cambia volto: nomi pesantissimi a parametro zero

Si va di conti. Di conti anche piuttosto facili da fare. La Juventus potrebbe aver perso il passo per un grande acquisto a centrocampo, e pure a Spalletti non è che interessi poi così tanto. Del resto, la sua quadra l’ha in fondo trovata: c’è Locatelli e gli funziona per entrambe le fasi, la speranza è che Thuram continui a crescere come sta facendo (e anche di più, soprattutto negli inserimenti e ancor di più negli ultimi metri). E poi? Poi c’è da piazzare qualche pezzo.Numero indefinito, perché dipenderà pure dalle cessioni che ci saranno. Se Adzic andrà a giocare, come sembra. Se McKennie sarà considerato una risorsa più per l’attacco o invece un uomo in più per la difesa. Se Koopmeiners - ieri il suo agente era a Londra, ufficialmente per un convegno - alla fine cederà alle sirene estere, e se la stessa Juve lo spingerà altrove.