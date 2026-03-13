L'anti David-Openda per Spalletti: Juve, il dato fa impressione! E ora il gran ritorno

C’è un dato curioso e allo stesso tempo controintuitivo nel motore che anima la Juventus di Luciano Spalletti. Sì, perché se è vero che il tecnico si è trovato costretto ad avere a che fare con un parco attaccanti fuori fuoco, scostante, in preda a una crisi esistenziale, è altrettanto vero che è riuscito a disegnare un assetto - comunque - competitivo e performante. Come ci è riuscito? Ispirandosi al vanto automobilistico della famiglia Agnelli-Elkann - la Rossa - e alla sua trazione tipicamente posteriore. Basta dare un’occhiata ai dati per scoprire che dall’arrivo di Lucio nessuna squadra di Serie A ha segnato più gol con i difensori dei bianconeri.