"Stai sereno", Spalletti tra retroscena e rinnovo Juve: l'ultimo indizio su quando firma

Conceicao, la frase di Spalletti

Una frase tra ieri e sabato si è fatta strada negli spogliatoi: "Pensa solo a fare bene, stai sereno, il gol arriverà". L’ha preso da parte, coccolandolo. Il portoghese ne ha più bisogno di tutti: sta compiendo un lavoro immenso in fase di non possesso per la squadra. E quando deve raccogliere i frutti, precisione e destino avverso gli presentano il conto a giorni alterni. Ma Conceiçao non ci sta: lavorerà ancora di più per crescere. Spalletti lo sa, lo vede ed è compiaciuto da questo spirito. Un atteggiamento abbracciato da tutti i giocatori: si è creata l’alchimia perfetta per non avere rimpianti. A prescindere da come finirà la corsa al 4° posto, ancora del Como almeno fino a sabato sera.