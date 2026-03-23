Rigorista Juve, le gerarchie: da Locatelli a Vlahovic Spalletti mai così chiaro

Spalletti, le parole sul rigore

A conferma della volontà di Spalletti, basta riascoltare le parole del tecnico nel post partita contro il Sassuolo. Gli avevano infatti chiesto perché non aveva battuto Yildiz e l'allenatore non l'ha presa bene. "Cerchiamo di fare una presentazione normale di quello che è l’episodio. Maremma impestata, diteci voi come decidere il rigorista. Facciamo un altro Referendum su chi deve battere il rigore. Altrimenti si va al manicomio. L’altra volta lo ha calciato David e mi avete detto 'perché Locatelli gli ha lasciato il pallone'. Poi ha calciato Yildiz, glielo hanno parato e poi ha segnato, ma tutti avete detto "perché ha tirato lui?'. Ora lo abbiamo fatto tirare a Locatelli e mi viene chiesto 'perchè ha battuto lui?'. Perché Yildiz aveva il pallone in mano? Aveva il pallone in mano perché lo prende, chiunque lo prenderebbe se gli dovesse capitare. O lo butta via o lo prende in mano, no? È positivo che uno voglia calciarlo. Io ho parlato con Locatelli che è venuto lì, mi ha detto che lo avrebbe voluto tirare, io gli ho detto che se lo voleva battere lo poteva fare perché è lui il rigorista. Quindi l’ho mandato io dicendogli che se voleva lo poteva tirare".