La doppia missione di Yildiz e l’effetto balsamico per Zhegrova: Juve, tocca a loro

Appena 20 anni e sentirne addosso molti di più. Essere Kenan Yildiz non è semplice. È un privilegio, ma anche un’enorme responsabilità. Basti pensare al ruolo che è chiamato a svolgere con la Turchia: domani alle 18 italiane la semifinale playoff contro la Romania può alimentare in lui il sogno di giocare il primo Mondiale della sua carriera. Da stella, da grandissimo protagonista, da osservato speciale. C’è un popolo intero che gli chiede di trascinare la nazionale allenata da Vincenzo Montella in America. Fin dal suo ritorno in patria, Yildiz è stato accolto da capopopolo. Un abbraccio caloroso, simile anche a quello ricevuto con la Juve quando ha sfidato il Galatasaray in Champions League al Rams Park. Applausi e grande rispetto, pur essendo risaputa la sua simpatia adolescenziale per il Fenerbahce. Kenan in Turchia ha un compito importante, persino troppo pesante per le spalle di un ragazzo della sua età: essere trascinatore, leader, salvatore della patria sempre e comunque. Ha dimostrato di saper incarnare questa missione, per cui l’asticella è diventata altissima. Per uno che ha scelto la Turchia con tutte le proprie forze perché si è sentito abbandonato dalla Germania, dalla Ratisbona che l’ha cresciuto non solo calcisticamente.