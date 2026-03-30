"Lewandowski, vieni alla Juve! La paura di morire e il più sottovalutato": a tutto Douglas Costa

TORINO - La bacheca fa girare la testa. Perché conta tantissimi trofei, 24 per l’esattezza: con lo Shakhtar Donetsk cinque campionati ucraini, tre coppe d’Ucraina, quattro Supercoppe d’Ucraina; col Bayern Monaco tre Bundesliga, una Coppa di Germania, una Supercoppa di Germania; con la Juve tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. E poi un Mondiale per Club col Bayern Monaco e una Recopa Sudamericana col Fluminense. Una vita col pallone tra i piedi, iniziata nel Gremio. Fino alla tappa che Douglas Costa sta vivendo adesso , al Chievo, in Serie D. Da non crederci. Eppure il fuoriclasse brasiliano, 36 anni il prossimo 14 settembre, ha un’umiltà fuori dal comune. E quando ripensa al passato cerca di catturare tutta la felicità che il calcio gli ha dato. Adesso vive a Verona, ma è stata Torino la città che l’ha fatto innamorare dell’Italia.

Douglas Costa: "Con me un occhio di riguardo"

Douglas Costa, ma cosa ci fa lei in Serie D? «Tornare in Italia è stato bello, a prescindere dalla categoria: le persone con me hanno un occhio di riguardo per gli anni che ho passato alla Juve. Sono felice di vivere questa sfida col Chievo: ho trovato un livello altissimo, siamo a tutti gli effetti dei professionisti anche in Serie D. Sto bene con gli italiani».

Trova delle similitudini tra Verona e Torino? «Mi piace la dimensione di Verona: è perfetta per me e per la mia famiglia. È tutto a portata di mano, si può girare tranquillamente anche senza prendere la macchina. Quando le persone mi fermano sono discrete e mi fa piacere assecondare i loro desideri: mi ricorda Torino sotto certi aspetti».