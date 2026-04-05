Cicatrici e rivincite, l'elogio inatteso e la quota McKennie: Locatelli e la Juve sposano il futuro

L'importanza di Locatelli nella Juve di Spalletti

Perché il Locatelli di oggi è frutto anche delle difficoltà di ieri: non sono state subito luci e ribalta, più spesso è stato buio e margini. La stagione era iniziata coi fischi della curva, del resto, e nell’amichevole in famiglia. Finirà con gli applausi, a prescindere da quale sarà il piazzamento finale, perché la maturazione mostrata in questi mesi è valsa il perdono definitivo. E poi la promessa di restare insieme, per tornare definitivamente grandi. Sì, il prolungamento sarà pure un messaggio al mercato e ai tanti interessamenti intercettati in queste ultime settimane. L’ultimo? Poco velato. Firmato Fabregas. Ieri, il tecnico spagnolo, ha lodato le doti del mediano in conferenza stampa: «Se ci sono dei calciatori dell’Italia che mi piacciono? Certo, ma giocano con Juve e Inter - la risposta di Cesc -. Palestra ovviamente mi piace, Locatelli mi è sempre piaciuto. È ingiusto dire solo due nomi, se giocano li è perché sono bravi».