Dramma Juve, crociato e menisco rotti: stagione finita per il talento fuori scala

Comincia in salita l'avventura in bianconero di Fortunato Krediet: talento olandese classe 2010, di ruolo centrocampista, arrivato al termine del mercato invernale dal Feyenoord, bruciando l'agguerrita concorrenza. L'ultimo arrivato in casa Juventus ha però subito la rottura del crociato e del menisco, terminando anzitempo la stagione con la formazione Under 16 di mister Alessandro Gridel. Un vero peccato, dato che Krediet stava impressionando tutti a Torino, tanto che si iniziava a pensare a un salto di livello per lui, aggregandolo alla formazione Under 17 di Claudio Grauso. Per lui si prevede uno stop di almeno sei mesi.
Krediet: lo stop sul più bello
I dirigenti bianconeri si erano leccati i gomiti una volta acquistato Fortunato Krediet per il settore giovanile, d'altronde di lui in Olanda se ne parlava un gran bene. Scuola Feyenoord, ma con esperienze anche nello Zeeburgia, nel PSV Eindhoven e nell'Utrecht, oltre ad aver giocato con la nazionale "oranje" Under 16. Un giocatore maturo, che ha realizzato la sua prima rete in bianconero contro il Modena il 9 febbraio, pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. A colpire di lui è stata anche la forte personalità, fuori dagli standard per un giocatore della sua età. Tutto questo lo stava portando a compiere il salto nell'under 17 bianconera, prima di subire il pesante doppio infortunio, che lo terrà fuori dai campi per tutto il resto di questa stagione, in cui la Juve under 16 sta dominando il campionato con 69 punti, addirittura a +21 dal Bologna secondo.
Sulle orme di Deniz
Krediet è solamente l'ultimo di una lunga lista di giocatori arrivati dai Paesi Bassi a Torino. L'ultimo in ordine di tempo è stato il talentino, anch'esso classe 2010, Esad Deniz, proveniente dall'Ajax. L'attaccante conteso tra Olanda e Turchia ha cominciato benissimo la sua avventura in bianconero, siglando quattro reti in meno di 200 minuti nelle sue prime apparizioni con la maglia della Juventus Next Gen. Parliamo comunque di due giocatori diversi: sia per ruolo che per crescita. Deniz è comunque un calciatore più pronto, dato che è stato inserito in un contesto più maturo rispetto alla under 16 di Krediet, ma l'ex Feyenoord ha tutto per fare bene, come dimostrano le reazioni in Olanda al momento della sua partenza per Torino. La strada è in salita, la Juve aspetta l'olandese.
Fortunato Krediet, dal Feyenoord...
La trattativa con il Feyenoord non era stata semplice, visto che il club olandese aveva provato a trattenerlo fino alla fine con un contratto pluriennale. La proposta della Juve, però, lo ha convinto: la firma lo ha legato alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2028. Una scelta che conferma la volontà del club di voler investire sui migliori prospetti europei. Nonostante la giovane età, Fortunato Krediet vanta già un percorso calcistico articolato e di alto livello. Prima dell’approdo al Feyenoord, avvenuto nell’estate del 2024, il centrocampista aveva maturato esperienze in diversi vivai prestigiosi.
Krediet, la carriera
Ha infatti indossato le maglie di Zeeburgia, PSV Eindhoven e Utrecht. Questi passaggi gli hanno permesso di crescere in contesti tecnici differenti. In Olanda ha subito attirato l’attenzione per personalità e rendimento. Il Feyenoord aveva puntato forte su di lui, considerandolo un elemento chiave del proprio settore giovanile. Parallelamente, Krediet ha anche assaggiato il calcio internazionale. Con la nazionale olandese Under 16 ha collezionato tre presenze ufficiali. Un’esperienza importante per la sua maturazione. La Juventus ha infatti monitorato il suo sviluppo con grande attenzione. Parliamo di un centrocampista moderno, già ben strutturato dal punto di vista fisico.
Qualità e disponibilità
Si distingue per un ottimo senso della posizione in mezzo al campo. Le sue qualità emergono soprattutto in fase di non possesso. È abile nell’interdizione e nella lettura delle linee di passaggio avversarie. A queste doti abbina buone competenze tecniche. Sa gestire il pallone con ordine e personalità. È un giocatore disciplinato tatticamente. Mostra grande disponibilità al lavoro e alla fase difensiva. I margini di crescita restano molto ampi, aspetto che ha convinto la Juventus a puntare su di lui. Ora la brutta batosta, ma il club bianconero lo aspetta per tornare più forte di prima.
Comincia in salita l'avventura in bianconero di Fortunato Krediet: talento olandese classe 2010, di ruolo centrocampista, arrivato al termine del mercato invernale dal Feyenoord, bruciando l'agguerrita concorrenza. L'ultimo arrivato in casa Juventus ha però subito la rottura del crociato e del menisco, terminando anzitempo la stagione con la formazione Under 16 di mister Alessandro Gridel. Un vero peccato, dato che Krediet stava impressionando tutti a Torino, tanto che si iniziava a pensare a un salto di livello per lui, aggregandolo alla formazione Under 17 di Claudio Grauso. Per lui si prevede uno stop di almeno sei mesi.
Krediet: lo stop sul più bello
I dirigenti bianconeri si erano leccati i gomiti una volta acquistato Fortunato Krediet per il settore giovanile, d'altronde di lui in Olanda se ne parlava un gran bene. Scuola Feyenoord, ma con esperienze anche nello Zeeburgia, nel PSV Eindhoven e nell'Utrecht, oltre ad aver giocato con la nazionale "oranje" Under 16. Un giocatore maturo, che ha realizzato la sua prima rete in bianconero contro il Modena il 9 febbraio, pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo. A colpire di lui è stata anche la forte personalità, fuori dagli standard per un giocatore della sua età. Tutto questo lo stava portando a compiere il salto nell'under 17 bianconera, prima di subire il pesante doppio infortunio, che lo terrà fuori dai campi per tutto il resto di questa stagione, in cui la Juve under 16 sta dominando il campionato con 69 punti, addirittura a +21 dal Bologna secondo.