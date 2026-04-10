Dramma Juve, crociato e menisco rotti: stagione finita per il talento fuori scala

Sulle orme di Deniz

Krediet è solamente l'ultimo di una lunga lista di giocatori arrivati dai Paesi Bassi a Torino. L'ultimo in ordine di tempo è stato il talentino, anch'esso classe 2010, Esad Deniz, proveniente dall'Ajax. L'attaccante conteso tra Olanda e Turchia ha cominciato benissimo la sua avventura in bianconero, siglando quattro reti in meno di 200 minuti nelle sue prime apparizioni con la maglia della Juventus Next Gen. Parliamo comunque di due giocatori diversi: sia per ruolo che per crescita. Deniz è comunque un calciatore più pronto, dato che è stato inserito in un contesto più maturo rispetto alla under 16 di Krediet, ma l'ex Feyenoord ha tutto per fare bene, come dimostrano le reazioni in Olanda al momento della sua partenza per Torino. La strada è in salita, la Juve aspetta l'olandese.