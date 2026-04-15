Locatelli come McKennie, rinnovo comolliano: Spalletti da Fagioli alle chiavi Juve

Spalletti e le chiavi Juve

Poche smancerie, tanta sostanza. Spalletti ha subito guardato negli occhi Manuel, consegnandogli le chiavi della sua Juve. In cambio, ha ricevuto prestazioni e atteggiamenti da capitano vero. Da trascinatore. Attenzione, però, a non confondere campo ed extra campo. Il prolungamento di contratto di Locatelli, sin dal principio delle trattative con l’entourage dell’ex Milan e Sassuolo, è una mossa “comolliana”. L’amministratore delegato è un tifoso di Loca dalla prima ora, da quando ha avuto modo di conoscerlo da vicino. È stato lui, in società, a mettere il rinnovo del capitano tra i primi posti in agenda. Rispetto a quelli di Yildiz, McKennie e Spalletti, quello di Locatelli non presentava ostacoli particolari, ma comunque per Comolli è stata una missione che si è prefissato di portare a termine da un paio di mesi a questa parte.