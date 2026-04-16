Calciomercato Juve, tutto pronto per l'ossessione di Comolli e Spalletti. E Chiellini tratta il diamante greco

Juve, dall'acquisto definitivo al Tottenham

Una delusione non da poco, per Randal. Dalla quale ha fatto fatica a riprendersi un anno fa, salvo quindi sperimentare la medicina bianconera. Sei mesi in cui ha dato tutto, vivendo alti e bassi, però risultando decisivo nel furore iniziale e mettendosi persino in mostra nella chiosa Mondiale. Sembrava perciò tutto pronto per l’acquisto definitivo: era la prima richiesta di Tudor, è diventata quasi un’ossessione per Comolli, i cui colloqui con il ragazzo si erano fatti più frequenti negli Stati Uniti. Nulla. Non s’è costruito altro. Questione di cartellini, di tirar su il prezzo, di cercare una soluzione senza davvero concedersi al compromesso. Il resto è diventata storia. Per Randal, non esattamente esaltante: al Tottenham ha trovato confusione e difficoltà, è ancora adesso in piena lotta per non retrocedere, e la continuità gli è diventata sconosciuta.