Spalletti rischiatutto: tentazione Yildiz! Obiettivo Champions: Lucio non fa calcoli in ottica Milan

TORINO - Ha smosso mari e monti pur di portare a termine una missione che pareva persa in partenza, se consideriamo i presupposti di inizio settimana: rimettere in piedi il suo artista più raffinato, Kenan Yildiz. E alla fine, Spalletti ha ottenuto il migliore degli scenari possibile, dal momento che potrà concedersi il “lusso” di scegliere se: cadere nella tentazione di schierare il turco dal primo minuto, con tutti i rischi che ciò comporterebbe; o viceversa, tenersi l’asso nel taschino, qualora le pieghe del match richiedano un contributo straordinario per vincere la mano e intascare le fiches. Il piatto - manco a dirlo - è quantomai goloso. In caso di successo all’Allianz contro il Bologna, la Juve inscenerebbe un balzo in avanti consistente in ottica Champions League. Non solo perché allungherebbe a più 5 sul Como (finito ko sotto i colpi del Sassuolo), ma perché - all’improvviso - si ritroverebbe pure a -3 dal secondo posto, occupato dal Napoli. Scenario semplicemente impensabile fino a poche settimane fa. Spalletti conosce bene limiti e velleità del gruppo squadra bianconero, troppo avvezzo - ancora - all’auto-sabotaggio quando le circostanze, per un motivo o per un altro, tornano a sorridergli. Quante volte la Juve, da inizio stagione, ha sciupato malamente le chances per districarsi dal purgatorio del quarto posto? Guai, dunque, a sentirsi comodi e “protetti”, in virtù di un risultato - il pari - che comunque tornerebbe utile nelle economie della volata. Serve una prova da Juve, quella a cui auspica Lucio e che avrà modo di costruire in estate, per dare lo strappo decisivo in classifica e proiettarsi all’ultimo scontro diretto (quello con il Milan, in programma domenica prossima a San Siro) con l’ipotesi del sorpasso al terzo posto.