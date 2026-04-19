I convocati di Spalletti per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista

All'Allianz Stadium la Juve contro il Bologna avra la possibilità di allungare sul Como e sulla Roma, facendo uno scatto importantissimo per la corsa al piazzamento Champions. Un match nel quale Spalletti non solo dovrà fare a meno di cinque calciatori, ma dovrà anche fare i conti con un Yildiz acciaccato, e la cui titolarità questa sera contro i felsinei sarà tutta da valutare. Intanto però il turco ci sarà per la sfida, così come Thuram. Rientra anche McKennie dopo l'assenza per squalifica. A seguire la lista dei convocati.