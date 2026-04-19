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I convocati di Spalletti per Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista

I calciatori a disposizione del tecnico bianconero per la sfida contro i rossoblù
3 min
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All'Allianz Stadium la Juve contro il Bologna avra la possibilità di allungare sul Como e sulla Roma, facendo uno scatto importantissimo per la corsa al piazzamento Champions. Un match nel quale Spalletti non solo dovrà fare a meno di cinque calciatori, ma dovrà anche fare i conti con un Yildiz acciaccato, e la cui titolarità questa sera contro i felsinei sarà tutta da valutare. Intanto però il turco ci sarà per la sfida, così come Thuram. Rientra anche McKennie dopo l'assenza per squalifica. A seguire la lista dei convocati.

Juve-Bologna, i convocati

La Juve dovrà fare a meno di cinque calciatori: nessuno squalificato, sono tutti infortunati. Tra gli indisponibili c'è Adzic, ancora alle prese col problema alla caviglia rimediato con l'U21 montenegrina. Mancherà anche Cabal, che non ha superato il fastidio all'adduttore sinistro. Out ovviamente Vlahovic dopo la lesione al polpaccio a margine della sfida col Genoa, tra gli assenti anche Milik che con l'ultimo acciacco saluta anzitempo la stagione (e si va anche verso l'addio alla Juve). Non ce la fa nemmeno Perin, uscito per un fastidio al polpaccio contro il Genoa.

 

 

Questa la lista dei calciatori bianconeri a disposizione di Spalletti: 

  • Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Scaglia;
  • Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso;
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie;
  • Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.

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