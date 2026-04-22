Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi

La Signora ha azionato la Lewa per tentare di procedere al rimorchio della macchina da gol polacca. Robert Lewandowski, infatti, continua ad occupare una posizione di rilievo nella lista degli obiettivi bianconeri per rinforzare l’attacco. Un nome, quello del cannoniere classe 1988, che stuzzica parecchio dalle parti della Continassa, dove sono alla ricerca di un bomber da 20 gol all’anno per alzare il livello della rosa. A questa Juve, infatti, per diventare da scudetto nella prossima stagione serve soprattutto un finalizzatore, che possa tradurre in rete la mole di gioco prodotta dalla formazione allenata da Luciano Spalletti.
L'agente si guarda intorno
Quest’ultimo, infatti, già durante la sessione invernale di mercato aveva richiesto a gran voce una punta per alzare il livello. Niente da fare. Per motivi differenti le varie piste legate a Kolo Muani, Icardi e En-Nesyri non sono decollate. E così la questione centravanti è stata rinviata all’estate, quando invece almeno un nuovo attaccante (se non due in caso di addio di Vlahovic) arriverà nella città piemontese. L’ideale sarebbe trovare una garanzia e in tal senso chi meglio del bomber in scadenza col Barcellona. Al momento il rinnovo coi catalani non sta decollando, visto che la società del presidente Laporta non sembra intenzionata a ritoccare la proposta annuale (con ingaggio dimezzato…) palesata nelle scorse settimane. Condizioni queste che convincono poco il classe 1988. Ecco perché il suo agente Pini Zahavi ha iniziato a guardasi intorno.
C'è chi lo vuole ricoprire d'oro
Dall’Arabia non mancano gli estimatori e le offerte a suon di petrodollari, anche se Lewandowski in passato ha scartato più volte questa soluzione. A fargli ponti d’oro ci sarebbero pure i Chicago Fire, disposti a mettere sul piatto un contratto fino al 31 dicembre 2028 da 20 milioni annui per farlo sbarcare in Mls. Al momento però la priorità dell’ex Bayern va ancora al calcio europeo e possibilmente a una società di primo piano. Tradotto: i soldi contano, ma non rappresentano la condizione principale per arrivare alla scelta su dove giocare il prossimo anno. Motivo per cui la Juve può sperare di sedurlo e per questo vedrà nei prossimi giorni i rappresentanti di Lewa-gol. L’occasione giusta per tentare di convincerli della bontà del progetto bianconero. Sul piatto un annuale da 6 milioni più premi. Basteranno? Vedremo.
Lewandowski, c'è anche il Milan
Certamente in Serie A Robert potrebbe confrontarsi con uno dei campionati più affascinanti al mondo, seppur un po’ in declino. Una sfida colta al volo da Modric col Milan. Anche i rossoneri sono sulle tracce del polacco, ma all’interno del club c’è meno convinzione rispetto a quella palesata dalla Juventus. Ecco perché i bianconeri, almeno tra le soluzioni italiane, appaiono in vantaggio nella corsa alla punta, corteggiata pure dai ricchi club turchi. Lewandowski sarebbe per la Signora un’opzione tendente all’immediato e con scarse prospettive a medio-lungo termine. Data l’età non potrebbe essere altrimenti, tuttavia per una squadra del calibro della Juve, che non vince e soprattutto non lotta neppure per il tricolore da ben 6 anni, quello che conta nel futuro prossimo è soltanto una cosa: tornare a vincere.
Juve, gli altri attaccanti osservati
E in tal senso Lewandowski rimane una garanzia assoluta. Basta vedere i numeri: pure in questa stagione viaggia verso i 20 centri stagionali col Barcellona (12 nella Liga, 4 in Champions e 1 in Supercoppa Spagnola). Mica male. Oltre certi parametri economici la Juve non può spingersi e lo sa bene, ma al tempo stesso confida sul proprio blasone per sedurre Lewandowski verso una nuova avventura quale last dance della carriera. Vedremo. Intanto in casa bianconera rimangono vigili anche su altri fronti per potenziare l’attacco. Un nome da tenere sempre in grande considerazione è quello di Kolo Muani (Tottenham), che tornerà per fine prestito al Psg, da dove è destinato a partire di nuovo. La Juve lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Così come il francese vedrebbe di buon occhio il ritorno alla Continassa. Una pista sicuramente da seguire, al netto di altre possibili opzioni quali Joshua Zirkzee (in uscita dal Manchester United e aperto a un possibile ritorno in Italia) e Darwin Nunez, desideroso di lasciare l’Al Hilal per rientrare in Europa, anche se lo stipendio da 23 milioni a stagione appare totalmente fuori target. A meno che gli arabi non se ne facciano carico per l’80% sotto forma di incentivo all’esodo...
La Signora ha azionato la Lewa per tentare di procedere al rimorchio della macchina da gol polacca. Robert Lewandowski, infatti, continua ad occupare una posizione di rilievo nella lista degli obiettivi bianconeri per rinforzare l’attacco. Un nome, quello del cannoniere classe 1988, che stuzzica parecchio dalle parti della Continassa, dove sono alla ricerca di un bomber da 20 gol all’anno per alzare il livello della rosa. A questa Juve, infatti, per diventare da scudetto nella prossima stagione serve soprattutto un finalizzatore, che possa tradurre in rete la mole di gioco prodotta dalla formazione allenata da Luciano Spalletti.
L'agente si guarda intorno
Quest’ultimo, infatti, già durante la sessione invernale di mercato aveva richiesto a gran voce una punta per alzare il livello. Niente da fare. Per motivi differenti le varie piste legate a Kolo Muani, Icardi e En-Nesyri non sono decollate. E così la questione centravanti è stata rinviata all’estate, quando invece almeno un nuovo attaccante (se non due in caso di addio di Vlahovic) arriverà nella città piemontese. L’ideale sarebbe trovare una garanzia e in tal senso chi meglio del bomber in scadenza col Barcellona. Al momento il rinnovo coi catalani non sta decollando, visto che la società del presidente Laporta non sembra intenzionata a ritoccare la proposta annuale (con ingaggio dimezzato…) palesata nelle scorse settimane. Condizioni queste che convincono poco il classe 1988. Ecco perché il suo agente Pini Zahavi ha iniziato a guardasi intorno.