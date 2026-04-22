Lewandowski, più Juve che Milan! La last dance mercato, l'offerta per convincerlo e gli altri nomi

L'agente si guarda intorno

Quest’ultimo, infatti, già durante la sessione invernale di mercato aveva richiesto a gran voce una punta per alzare il livello. Niente da fare. Per motivi differenti le varie piste legate a Kolo Muani, Icardi e En-Nesyri non sono decollate. E così la questione centravanti è stata rinviata all’estate, quando invece almeno un nuovo attaccante (se non due in caso di addio di Vlahovic) arriverà nella città piemontese. L’ideale sarebbe trovare una garanzia e in tal senso chi meglio del bomber in scadenza col Barcellona. Al momento il rinnovo coi catalani non sta decollando, visto che la società del presidente Laporta non sembra intenzionata a ritoccare la proposta annuale (con ingaggio dimezzato…) palesata nelle scorse settimane. Condizioni queste che convincono poco il classe 1988. Ecco perché il suo agente Pini Zahavi ha iniziato a guardasi intorno.