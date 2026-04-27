Lewandowski, l’agente a San Siro per Milan-Juve: inizia il giro delle sette chiese

È una marcia di posizionamento, quella che sta portando avanti la Juventus nei territori del mercato. Strategia inevitabile sia per la tempistica condizionata dal raggiungimento della qualificazione Champions , sia per la necessità di far quadrare conti e organici prima di procedere alle prossime acquisizioni. L’attacco, si sa, rappresenta una delle emergenze più cogenti anche perché la possibilità del rinnovo di Dusan Vlahovic appare sempre più labile e dunque va cercato un elemento che possa sostituirlo. Il candidato principale è quel Robert Lewandowski in scadenza di contratto con il Barcellona e il cui agente, Pini Zahavi , in questi giorni è in Italia dove sta compiendo il “giro delle sette chiese” per valutare le offerte dei club interessati. L’attaccante polacco prende in considerazione soltanto chi possa garantirgli la partecipazione alla Champions e non ha ancora escluso la permanenza in Catalogna, eventualità che sembrava remotissima fino a qualche tempo fa, soprattutto in conseguenza ai silenzi del club blaugrana, e che invece ha ripreso quota proprio perché i catalani si sono fatto sentire con l’entourage del bomber per verificare la possibilità di un rinnovo.

Calciomercato Juve, non solo attacco

Lewandowski interessa alla Juve per l’esperienza, oltre alla qualità indiscussa, che è in grado di garantire all’interno del gruppo. Anche il Milan si è informato (e non per caso Zahavi era segnalato ieri sera a San Siro) sebbene il primo obiettivo dei rossoneri sia Alexander Sorloth, il norvegese intenzionato a lasciare l’Atletico Madrid per mettersi alla prova con il Milan da rilanciare in Europa. La prima punta non è l’unica emergenza per il futuro dell’attacco juventino perché tanto David (che però Spalletti vorrebbe valutare con maggiore calma a inizio preparazione) e soprattutto Openda, sacrificabile entro giugno per ragioni tecniche e pure di bilancio visto che una trentina di milioni serviranno per evitare problemi con il fiar paly Uefa. Per tutto questo, così, non è mai stata abbandonato il monitoraggio nei confronti di Randal Kolo Muani che tornerà al Psg dopo il prestito al Tottenham. A centrocampo, invece, Luciano Spalletti cerca un uomo d’ordine che possa dettare i tempio di gioco come faceva Lobotka nel suo Napoli.

Considerato che il club azzurro non è per nulla intenzionato a cedere il centrocampista slovacco, i bianconeri hanno virato decisamente su Angelo Stiller, regista dello Stoccarda che ha ottenuto l’approvazione nientemeno che di Toni Kroos che lo ha consigliato al Real Madrid. Stiller ha estimatori anche i Premier League ma il corteggiamento della Juve non lo lascia indifferente. L’altro ruolo su cui la Juventus sta accelerando è quello del portiere: le indiscrezioni su un accordo con il brasiliano Alisson sono sempre più concrete.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE