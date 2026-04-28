Bivio Vlahovic, la Juve si prepara al test decisivo. Milan e Bayern sempre sullo sfondo

Rush finale

Quattro match, a cominciare dal prossimo col Verona, per inscenare la miglior versione di sé e spegnere sul nascere lo scetticismo - diffuso - della Continassa. Spalletti farà di tutto pur di rigenerarlo. Anche perché sa che un profilo dalle sue caratteristiche potrebbe tornagli particolarmente utile nelle economie dei prossimi match stagionali, dove non saranno ammessi passi falsi per centrare l’obiettivo inderogabile della Champions League: «Nel secondo tempo una presenza come la sua poteva darci una mano, ma è venuto ad allenarsi con noi solo venerdì - l’analisi di Spalletti a margine del match con il Milan -. Viene da un infortunio lunghissimo, si è rifatto male stando fuori tre partite e farlo giocare di più poteva essere rischioso. Ci potrà dare una mano in queste ultime uscite». L’impressione, specie alla luce di questa convocazione anticipata - il disegno iniziale prevedeva che Dusan rientrasse in campo col Verona - è che a partire dalla prossima gara il suo minutaggio sia destinato a crescere sempre di più. E se non ci saranno ricadute, non è nemmeno da escludere che possa addirittura ritrovare la maglia da titolare per il match successivo, contro il Lecce.