Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia

Ultimo atto della Coppa Italia Primavera . La Juve , dopo aver battuto in semifinale il Parma , si appresta a giocare la finalissima contro l' Atalanta . I bianconeri di Simone Padoin proveranno dunque ad alzare il trofeo sotto il cielo dell'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. "Ci aspetta una finale importantissima e dobbiamo arrivarci pronti e rigenerati": così il tecnico bianconero qualche giorno fa subito dopo la gara di campionato con la Roma . La Primavera juventina, che nel suo palmares ha già conquistato il trofeo per quattro volte, proverà dunque a riportare a casa una coppa che manca dal 2013.

Atalanta-Juve Primavera, dove vedere la finale

La finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 17, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.

Le probabili formazioni della Coppa Italia

ATALANTA PRIMAVERA (3-4-1-2): Anelli; Parmiggiani, Ramaj, Isoa; Arrigoni, Pedretti, Ruiz, Leandri; Artesani; Baldo, Camara

Allenatore: Marco Zanchi (Bosi squalificato)

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Makiobo, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmisi

Allenatore: Simone Padoin

ARBITRO: Stefano Striamo di Salerno

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE