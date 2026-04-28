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Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia

I bianconeri di Padoin all'ultimo atto della competizione tricolore dopo aver battuto il Parma in semifinale
2 min
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Atalanta-Juventus Primavera: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Italia © Juventus FC via Getty Images
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Ultimo atto della Coppa Italia Primavera. La Juve, dopo aver battuto in semifinale il Parma, si appresta a giocare la finalissima contro l'Atalanta. I bianconeri di Simone Padoin proveranno dunque ad alzare il trofeo sotto il cielo dell'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano. "Ci aspetta una finale importantissima e dobbiamo arrivarci pronti e rigenerati": così il tecnico bianconero qualche giorno fa subito dopo la gara di campionato con la Roma. La Primavera juventina, che nel suo palmares ha già conquistato il trofeo per quattro volte, proverà dunque a riportare a casa una coppa che manca dal 2013.

Atalanta-Juve Primavera, dove vedere la finale

La finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 17, sarà visibile su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito dell'emittente. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.

Le probabili formazioni della Coppa Italia

ATALANTA PRIMAVERA (3-4-1-2): Anelli; Parmiggiani, Ramaj, Isoa; Arrigoni, Pedretti, Ruiz, Leandri; Artesani; Baldo, Camara
Allenatore: Marco Zanchi (Bosi squalificato)

JUVENTUS PRIMAVERA (3-4-2-1): Radu; Verde, Montero, Rizzo; Leone, Makiobo, Keutgen, Grelaud; Tiozzo, Merola; Durmisi
Allenatore: Simone Padoin

ARBITRO: Stefano Striamo di Salerno

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