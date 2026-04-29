Strategia Juve, due centravanti subito: Kolo Muani prima scelta. Ecco l’ultimo nome proposto

Juve, attaccanti del Psg nel mirino

Al serbo, Spalletti affiancherebbe volentieri Randal Kolo Muani, di ritorno al Psg dopo l’anno al Tottenham tutt’altro che esaltante (5 gol, 37 presenze): è che ha ancora 27 anni, tanta corsa, ancor più voglia di ricominciare. A Torino si è trovato benissimo, poi le difficoltà di un anno fa, quando il Paris avrebbe voluto monetizzare in altro modo la sua partenza, sono state sostanzialmente cancellate dalle nuove manovre tra le parti. Il costo finale è diventato di 30 milioni, d’ingaggio prenderebbe più o meno quello che lascerebbe sul piatto David. Si può fare, insomma. E il Psg, nelle più recenti chiacchierate tra le parti, ha anche chiesto se si potesse parlare di Gonçalo Ramos: il portoghese è stato proposto in giro e la Juventus non è stata certamente un’eccezione. Risposta tiepida, molto più interessante l’opzione Kolo, attorno al quale gravitano più club. La sensazione è che il miglior progetto vincerà il suo cuore, con la Juve pronta a sfruttare il fattore gruppo e la centralità che ritroverebbe alla Continassa.